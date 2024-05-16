В Кремле осудили покушение на премьера Словакии

Фото: сайт Кремля
Россия решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, это большая трагедия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».
«Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия», — сказал он.
Песков напомнил, что Путин направил телеграмму президенту Словакии Зузане Чапутовой, в которой выразил сочувствие и пожелал Фицо сил.
Напомним, в Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Сам Фицо серьёзно ранен. За ним оперативно прибыл вертолёт, который доставил его в больницу.
Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.
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Дарья Осипова