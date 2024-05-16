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В Кремле осудили покушение на премьера Словакии

Песков: Россия решительно осуждает нападение на Фицо, считает его неприемлемым
16 мая 2024, 07:58
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, это большая трагедия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».
«Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия», — сказал он.

Песков напомнил, что Путин направил телеграмму президенту Словакии Зузане Чапутовой, в которой выразил сочувствие и пожелал Фицо сил.



Напомним, в Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Сам Фицо серьёзно ранен. За ним оперативно прибыл вертолёт, который доставил его в больницу.

Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.

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Си Цзиньпин назвал эталоном отношения между РФ и Китаем
Си Цзиньпин: отношения Китая и РФ выдержали испытание международной ситуацией
16 мая 2024, 08:08

Фото: Сайт Кремля

На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения РФ и Китая выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки.
Си Цзиньпин назвал российско-китайские взаимоотношения между крупными державами эталоном и добавил, что Китай намерен сохранить с Россией добрососедские отношения и остаться надежными партнерами.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что отношения между странами не направлены против кого-либо.

«Россия и КНР совместно отстаивают принципы демократии и порядка в мире», – заявил президент России.

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#россия
#владимир путин
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#китай
#отношения
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Новая Зеландия ввела новые антироссийские санкции
Глава МИД Новой Зеландии Питерс: введены санкции против 28 физических и 14 юрлиц
16 мая 2024, 03:08

Фото: istock / syahrir maulana

Новая Зеландия сообщила о включении 28 человек и 14 компаний в список санкций против России. Об этом заявил министр внутренних дел государства Уинстон Питерс, передает РИА Новости.
«Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц», — сказано в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.
Согласно новому пакету санкций, Новая Зеландия направляет свои усилия в отношении лиц, которые, по их заявлениям, связаны с передачей оружия из Северной Кореи и Ирана в РФ. Помимо этого, санкции «направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию».

Из-за конфликта на Украине Новая Зеландия ранее применила антироссийские санкции, следуя примеру западных государств. Как считает новозеландская разведка, экономические меры в отношении России, вероятно, помешали ей в развитии новых технологий и вынудили использовать более скрытые способы для получения необходимых компонентов.

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#санкции
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#новая зеландия
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Иностранцы участвуют в попытке переворота в Грузии, заяви мэр Тбилиси
Мэр Тбилиси Каладзе: внешние силы пытаются совершить революцию в Грузии
16 мая 2024, 02:39

Фото: istock / Kachura Oleg

Внешние силы пытаются утроить переворот в Грузии. С таким заявлением выступил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе в эфире телекомпании «Рустави 2».
«Извне есть попытки того, чтобы в стране произошел переворот, революция. Примером этого является то, что иностранцы прибыли прямиком на акцию», — заявил Каладзе.
Как утверждает мэр грузинский столицы, такие действия являются не дружбой, а враждебностью и попыткой внедрения поляризации в государстве.

Парламент Грузии 14 мая принял законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты будут вынуждены в корне пересмотреть отношения с Грузией, в случае вступления в силу закона об иноагентах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#иностранцы
#законопроект
#мэр
#парламент
#грузия
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Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов
16 мая 2024, 01:17

Фото: istock / e-crow

Власти Франции на фоне беспорядков решили привлечь военнослужащих для охраны морских портов и аэропортов Новой Каледонии, заморской территории Франции. Об этом проинформировал премьер-министр Габриэль Атталь в ходе заседания кризисного штаба при МВД страны, передает BFMTV.
13 мая в столице Нумеа прошла демонстрация протеста против французского законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах, переросшая в беспорядки. Протестующие грабили и поджигали магазины, аптеки и автозаправки. Стоит отметить, среди них было много несовершеннолетних граждан. Военных задействовали для защиты ключевых объектов, включая порты и аэропорт, по просьбе верховного комиссара заморской территории Луи Ле Франа.

В агломерации Нумеа также ввели комендантский час с 18:00 до 06:00, запретили собрания, ношение оружия и продажу спиртного.

Ранее сообщалось, что Макрон проведет совещание по митингам в Новой Каледонии, где погибли люди. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
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#аптеки
#франция
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Путин прибыл с государственным визитом в Китай
Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом
15 мая 2024, 23:43

Фото: Сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Об этом информирует ТАСС. Это первая зарубежная поездка российского лидера после переизбрания.
Визит пройдет в два этапа. 16 мая Путин посетит Пекин, где проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпином.

Главы стран проведут полномасштабные переговоры в узком и расширенном составах, а также неформально пообщаются с глазу на глаз. Путина сопровождает крайне представительная делегация, куда вошли 5 вице-премьеров, глав экономических, дипломатических и силовых ведомств, а также руководители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Росатома, РЖД и Роскосмоса.

Помимо этого, Путина сопровождает руководство 20 российских регионов.

17 мая глава государства посетит Харбин. Там Путин примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Также планируется общение главы РФ с журналистами кремлевского пула.

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#владимир путин
#президент
#китай
#рф
#переговоры
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Сенатор Цеков раскрыл причины изменения позиции Чехии по Украине
Сенатор Цеков: На позицию Чехии повлияли успехи России
15 мая 2024, 23:10

Фото: iStock/Royal Graphics

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что президент Чехии Петр Павел изменил позицию по украинскому вопросу из-за успехов России в зоне СВО.
«Павел занимал позицию ястреба в отношении России, мечтал о победе Украины на поле боя, занимался поставкой снарядов, денег и пр. Он убедился, что это не даёт никаких результатов. Украина проигрывает на всех фронтах. Успехи России вынуждают таких политиков, которые стояли на крайне антироссийских, русоненавистнических позициях, делать подобные заявления», — высказал мнение в беседе с NEWS.ru Цеков.

Ранее президент Чехии Пётр Павел выступил за прекращение боевых действий на Украине и начало переговоров.

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#россия
#политика
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Путин поручил максимально «открыть» самое закрытое министерство России
Путин поручил Белоусову максимально «открыть» Минобороны
15 мая 2024, 20:31

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил новому министру обороны Андрею Белоусову максимально «открыть» одной из самых закрытых ведомств страны. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства призвал открыть Минобороны «настолько, насколько это возможно».

По словам Путина, это необходимо для того, чтобы министерство смогло впитать всё самое лучшее и современное для дальнейшего использования новейших разработок для работы на после боя с военными, участвующими в спецоперации.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ, которым назначил на пост министра обороны России Андрея Белоусова. Ранее этот пост с 2012 года занимал Сергей Шойгу.

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#владимир путин
#андрей белоусов
#минобороны рф
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Карлсон назвал Путина более впечатляющим, чем Байден
15 мая 2024, 20:23

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин произвёл на него удивительное впечатление. Об этом он рассказал в эфире Tucker Carlson Network.
Он подчеркнул, что российский лидер является интересным, умным и впечатляющим человеком, даже «более впечатляющим, чем Джо Байден».

Карлсон отметил, что не пытается занять чью-то сторону. Его цель – показать общественности, какой на самом деле Путин, а выводы люди будут делать сами.

Напомним, что активно обсуждаемое интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Оно длилось два часа, большая часть из которых была посвящена конфликту на Украине и отношениям России со странами НАТО, США и Западом.

Путин, в свою очередь, назвал Карлсона опасным человеком. Он рассказал, что готовился к агрессивным вопросам, но журналист выбрал иную тактику и оказался очень терпеливым.

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#сша
#россия
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Байден и Трамп проведут теледебаты 27 июня
Байден и Трамп согласились принять участие в теледебатах на CNN 27 июня
15 мая 2024, 20:03

Фото: iStock/Moussa81

Нынешний президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп согласились провести теледебаты 27 июня на телеканале CNN.
Байден в соцсети Х написал что получил и принял приглашение от CNN поучаствовать в дебатах 27 июня.

Вслед за ним об участии в дебатах сообщил Трамп. Телеканалу Fox News он сказал: «Я буду там».

Затем действующий глава государства заявил, что также согласился на проведение дебатов на площадке телекомпании ABC News 10 сентября. Трамп также подтвердил своё участие в дебатах с «криводушным Джо». Политики заявили, что будут добираться до телекомпании на собственном транспорте.

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