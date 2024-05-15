Стала известна личность мужчины, стрелявшего в Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо находится в опасном для жизни состоянии.0

Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook*. Также отмечается, что следующие несколько часов «будут определяющими». Автоперевод социальной сети пишет, что Фицо «был убит», однако это не так.



Ранее в СМИ заявили о ранении Роберта Фицо в ходе стрельбы. Нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия. Выстрелы раздались после заседания кабмина Словакии, когда политик вышел к населению. Его экстренно доставили в медицинское учреждение.



Читайте также:



Неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Фицо



Маргарита Симоньян отреагировала на информацию о ранении премьера Словакии



Готовившего покушение на президента Словакии украинца задержали в Чехии



* Запрещён в РФ.



Алёна Самарева