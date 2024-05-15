Стала известна личность мужчины, стрелявшего в Фицо

Фото: iStock/nixki
В премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предварительно, стрелял известный словацкий писатель Юрай Цинтула. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, 71-летний Цинтула является сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Он не скрывал своей ненависти к Фицо, активно выражая свою позицию в соцсетях.
В связи с покушением президент Словакии Питер Пеллегрини досрочно завершает свое пребывание за границей и возвращается на родину.
Напомним, в Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Сам Фицо серьёзно ранен. За ним оперативно прибыл вертолёт, который доставил его в больницу. По предварительным данным, политика ранили в грудь, живот и конечности. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.
Читайте также:
«В опасном для жизни состоянии»: появились данные о раненом премьере Словакии
Появились кадры первых минут после покушения на Фицо
Запад заказал убийство Фицо из-за его пророссийской позиции
В связи с покушением президент Словакии Питер Пеллегрини досрочно завершает свое пребывание за границей и возвращается на родину.
Напомним, в Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Сам Фицо серьёзно ранен. За ним оперативно прибыл вертолёт, который доставил его в больницу. По предварительным данным, политика ранили в грудь, живот и конечности. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.
Читайте также:
«В опасном для жизни состоянии»: появились данные о раненом премьере Словакии
Появились кадры первых минут после покушения на Фицо
Запад заказал убийство Фицо из-за его пророссийской позиции
Элина Позднякова