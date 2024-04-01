В Кремле пообещали оценить кризис легитимности Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал дать оценку кризису легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.
Полномочия действующего президента Украины истекают 20 мая. Российская сторона будет анализировать данную ситуацию, чтобы заявить о своей позиции, подчеркнул Песков.
Официальный представитель Кремля призвал не торопиться с выводами о легитимности Зеленского.
Напомним, что выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Однако указом Зеленского они были отменены из-за действующего в стране военного положения. При этом его полномочия стекают 20 мая и уже начиная со следующего дня президентство Зеленского станет не легитимным.
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Анастасия Чинкова