В Кремле признали реальную угрозу от нелегальной миграции
Эксперт Худайбердиев: нелегальная миграция является угрозой нацбезопасности РФ
Член совета при президенте России по межнациональным отношениям и руководитель Федеральной национально-культурной автономии узбеков РФ Ибрагим Худайбердиев заявил, что нелегальная миграция представляет реальную угрозу для национальной безопасности. Своё мнение он высказал в интервью газете «Известия».
Худайбердиев отметил, что иностранным гражданам, которые приезжают жить и работать в Российскую Федерацию, всегда говорят о необходимости оставаться в рамках правового поля РФ.
«Это [нелегальная миграция] — есть реальная угроза национальной безопасности и России, и стран исхода этих трудовых мигрантов», — сказал эксперт.По словам политика, на протяжении многих лет представители власти и общественных организаций постоянно напоминают выходцам из других стран, что те должны соблюдать миграционные и другие законы России.
Ранее политолог Владимир Аватков заявил, что Запад пытается дестабилизировать Россию через мигрантов.