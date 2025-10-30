В Кремле признали реальную угрозу от нелегальной миграции

30 октября 2025, 21:48

Эксперт Худайбердиев: нелегальная миграция является угрозой нацбезопасности РФ

Фото: Istock/shakzu

Член совета при президенте России по межнациональным отношениям и руководитель Федеральной национально-культурной автономии узбеков РФ Ибрагим Худайбердиев заявил, что нелегальная миграция представляет реальную угрозу для национальной безопасности. Своё мнение он высказал в интервью газете «Известия».





Худайбердиев отметил, что иностранным гражданам, которые приезжают жить и работать в Российскую Федерацию, всегда говорят о необходимости оставаться в рамках правового поля РФ.

«Это [нелегальная миграция] — есть реальная угроза национальной безопасности и России, и стран исхода этих трудовых мигрантов», — сказал эксперт.

