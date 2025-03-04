В Кремле призвали доверять только официальным данным о возможной отмене санкций

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В вопросе возможной отмены антироссийских санкций со стороны США стоит полагаться только на официальные данные и заявления, которых пока не было. Такое заявление в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Сейчас огромное количество сообщений - одно фантастичнее другого. Идет абсолютная какофония информационная. Конечно, все стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления. Таких заявлений никто не делал», — прокомментировал он.Накануне обозреватели агентства Reuters проинформировали, что Госдепу и Минфину США поручено подготовить список антироссийских санкций, которые возможно смягчить при переговорах.
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Никита Кротов