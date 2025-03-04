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В Кремле призвали доверять только официальным данным о возможной отмене санкций

Фото: istockphoto/YuTphotograph

Фото: istockphoto/YuTphotograph

В вопросе возможной отмены антироссийских санкций со стороны США стоит полагаться только на официальные данные и заявления, которых пока не было. Такое заявление в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Сейчас огромное количество сообщений - одно фантастичнее другого. Идет абсолютная какофония информационная. Конечно, все стоит фиксировать, но ориентироваться надо только на сообщения из официальных источников, на официальные заявления. Таких заявлений никто не делал», — прокомментировал он.
Накануне обозреватели агентства Reuters проинформировали, что Госдепу и Минфину США поручено подготовить список антироссийских санкций, которые возможно смягчить при переговорах.

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#дональд трамп
Россия и США договорились в Саудовской Аравии об отдельных переговорах по Ирану
04 марта 2025, 20:12

Фото: istockphoto/ronniechua

Об отдельных переговорах по Ирану договорились Россия и США в Саудовской Аравии. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков.
«Мы обсуждали ситуацию вокруг Ирана и договорились, чтобы провести отдельные переговоры на этот счет», — прокомментировал он.
Ушаков добавил, что американская сторона пока не подавала дополнительные сигналы по данной теме.

Перед этим агентство Bloomberg писало, что хозяин Белого дома Дональд Трамп обратился к Путину с просьбой выступить в качестве посредника в американо-иранских переговорах. Авторы материала уточнили, что, по данным источников, российский лидер дал свое согласие.

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#мир
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#переговоры
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Трюдо раскритиковал Трампа за его решение ввести пошлины против Канады
04 марта 2025, 20:00

Фото: istockphoto/wildpixel

Канадский премьер Джастин Трюдо назвал глупым решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении страны.
«Теперь я хочу обратиться напрямую к одному конкретному американцу. Дональд, мы в общей сложности работали вместе восемь лет, мы делали большие дела… Мне не свойственно соглашаться с газетой Wall Street Journal, но, Дональд, они указали на то, что, даже несмотря на то, что ты очень умный человек, это очень глупо», — сказал Трюдо.
Ранее он отмечал, что американская сторона своими действиями начала торговую войну против Канады, как своего союзника и партнера.

Трюдо резюмировал, что Оттава приняла ответные меры в отношении Вашингтона. В администрации США в свою очередь отмечали, что ограничения нужны для защиты национальной экономики.

Перед этим сообщалось, о чем США попросили президента России Владимира Путина.

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«Аморальный поступок»: Милонов посчитал признаком эскорта фото с сотнями роз
Милонов посчитал признаком эскорта фотографии с сотнями роз
04 марта 2025, 18:28

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Снимки с сотнями роз можно считать признаком эскорта, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. Свое мнение парламентарий выразил в разговоре с НСН. Он отметил, что такие жесты не красят ни мужчин, ни женщин.
«Считаю, что в наше время это абсолютно аморальный поступок, который не красит ни девушку, которая получает такие подарки (она показывает себя эскортницей и содержанкой), ни молодого человека, который их дарит. Это возмутительно в то время, когда другие думают, купить три цветочка своей любимой или пять. Задается совершенно ненужный тренд», — прокомментировал Милонов.
Ранее сообщалось, как в России празднуют Международный женский день 8 марта. Об истории и значении праздника читайте в нашем материале.

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Путин поблагодарил премьера Мьянмы за подаренных России шестерых слонят
04 марта 2025, 18:10

Мин Аун Хлайн и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Глава государства Владимир Путин поблагодарил премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна за подаренных России шестерых слонят, которых передали из республики по случаю 75-летия установления дипотношений между государствами.
«Не могу не поблагодарить вас за подарок очень теплый. Вы в прошлом году прислали нам шесть слонят. Спасибо большое», — произнес российский лидер в рамках встречи в Кремле.
Большой Московский цирк получил шестерых слонят от Мьянмы в январе. Глава российского МИДа Сергей Лавров лично отслеживал процесс передачи животных.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обратился к Путину с просьбой. Подробности в нашем материале.

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Стало известно, что Трамп попросил Путина об услуге
Bloomberg: Трамп попросил Путина о посредничестве в переговорах с Ираном
04 марта 2025, 17:37

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина о посредничестве в возможных американо-иранских переговорах, касающихся ядерной программы Тегерана. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Трамп напрямую спросил об этом президента Путина в телефонном разговоре в феврале, а высокопоставленные должностные лица его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии несколько дней спустя (...). Администрация Трампа поддерживает контакты с Ираном по таким вопросам, как ядерная программа Тегерана», — сказано в материале.
По информации источников, Путин согласен на предложение республиканца.

Ранее стало известно, какое распоряжение может отдать Дональд Трамп.

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