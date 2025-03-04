В Кремле призвали доверять только официальным данным о возможной отмене санкций

В вопросе возможной отмены антироссийских санкций со стороны США стоит полагаться только на официальные данные и заявления, которых пока не было. Такое заявление в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.