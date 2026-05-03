В Кремле разъяснили слова Путина о зацикливании на запретах
Президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге заявил, что граждане не всегда понимают законодательные инициативы, и одна из причин — недостаточное разъяснение. Об этом пишут «Вести».
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, Путин рекомендовал органам власти не зацикливаться в своей работе на запретах, поскольку излишние барьеры только тормозят развитие. Песков подчеркнул, что формулировка президента была исчерпывающей. Многие инициативы кажутся людям нецелесообразными именно из-за отсутствия должного объяснения.
Ранее Песков сообщал, что у российского лидера будет ряд встреч 9 мая. В частности, политик произнесет речь.
Представитель Кремля отмечал, что обращения Путина ждет весь мир.