В Кремле указали на грубую риторику некоторых стран
Пресс-секретарь Кремля Песков указал на грубую риторику некоторых стран
Несмотря на временную моду на грубость в риторике на высшем уровне в некоторых странах, классический подход к общению «живет в веках».
Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что стандарты общения западных стран, в частности непродуманные и фактологически неверные заявления, не соответствуют российским нормам.
«Есть мода сиюминутная, и мода на грубость, может быть, где-то востребована», — сказал собеседник.
Недавно глава еродипломатии Кая Каллас утверждала, что Россия якобы «напала» на более чем 19 стран за последние 100 лет.