05 апреля 2026, 16:57

Пресс-секретарь Кремля Песков указал на грубую риторику некоторых стран

Несмотря на временную моду на грубость в риторике на высшем уровне в некоторых странах, классический подход к общению «живет в веках».





Об этом журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что стандарты общения западных стран, в частности непродуманные и фактологически неверные заявления, не соответствуют российским нормам.





«Есть мода сиюминутная, и мода на грубость, может быть, где-то востребована», — сказал собеседник.