Владимир Зеленский
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выступил с инициативой о запуске процедуры проведения международного трибунала над Владимиром Зеленским. Об этом информирует РИА Новости.
Это заявление последовало после интервью Зеленского, в котором он отметил, что у Украины нет достаточных сил для возврата контроля над Крымом и Донбассом, и что Киев может рассчитывать лишь на дипломатическое давление со стороны международного сообщества.
Смирнов подчеркнул, что, независимо от позиции Зеленского по вопросам территориальной целостности, он должен понести ответственность за действия своего режима, которые привели к гибели тысяч мирных граждан.
Ранее стало известно, что родители украинского военнопленного Смаля попросили оставить их сына в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Смирнов подчеркнул, что, независимо от позиции Зеленского по вопросам территориальной целостности, он должен понести ответственность за действия своего режима, которые привели к гибели тысяч мирных граждан.
«Уже сейчас необходимо начать процедуру проведения международного трибунала над Зеленским», — заявил он в интервью.
Ранее стало известно, что родители украинского военнопленного Смаля попросили оставить их сына в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова