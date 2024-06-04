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Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что сообщения Киева о консультациях с западными странами по поводу легитимности власти являются чистосердечным признанием в том, кому действительно принадлежит власть в стране. Об этом пишет РИА Новости.
Таким образом Смирнов прокомментировал заявление замглавы офиса президента Украины Ирины Мудрой по поводу оснований для обращения Владимира Зеленского в конституционный суд страны.
Ранее заместитель главы его офиса Ирина Мудрая заявила, что оснований для обращения украинского президента Владимира Зеленского в Конституционный суд по поводу его легитимности нет. Мудрая сказала, что, по её мнению, у президента нет оснований для обращения в Конституционный суд, учитывая нормы конституции, законодательство и договорённости между парламентскими фракциями.
По ее словам, осенью прошлого года прошли политические консультации при участии Евросоюза, США, представителей различных групп и фракций Верховной рады. Было решено, что выборы пройдут после окончания военных действий, а Рада разработает закон, который это урегулирует.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
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Ранее заместитель главы его офиса Ирина Мудрая заявила, что оснований для обращения украинского президента Владимира Зеленского в Конституционный суд по поводу его легитимности нет. Мудрая сказала, что, по её мнению, у президента нет оснований для обращения в Конституционный суд, учитывая нормы конституции, законодательство и договорённости между парламентскими фракциями.
По ее словам, осенью прошлого года прошли политические консультации при участии Евросоюза, США, представителей различных групп и фракций Верховной рады. Было решено, что выборы пройдут после окончания военных действий, а Рада разработает закон, который это урегулирует.
«Это чистосердечное признание в том, кто реально правит Украиной», — подчеркнул Смирнов.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
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Дарья Осипова