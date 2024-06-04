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В Крыму прокомментировали заявление Киева о легитимности власти на Украине

Смирнов назвал чистосердечным признанием заявление Киева о легитимности власти
04 июня 2024, 09:16
Фото: iStock/reflection_art

Фото: iStock/reflection_art

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что сообщения Киева о консультациях с западными странами по поводу легитимности власти являются чистосердечным признанием в том, кому действительно принадлежит власть в стране. Об этом пишет РИА Новости.
Таким образом Смирнов прокомментировал заявление замглавы офиса президента Украины Ирины Мудрой по поводу оснований для обращения Владимира Зеленского в конституционный суд страны.

Ранее заместитель главы его офиса Ирина Мудрая заявила, что оснований для обращения украинского президента Владимира Зеленского в Конституционный суд по поводу его легитимности нет. Мудрая сказала, что, по её мнению, у президента нет оснований для обращения в Конституционный суд, учитывая нормы конституции, законодательство и договорённости между парламентскими фракциями.



По ее словам, осенью прошлого года прошли политические консультации при участии Евросоюза, США, представителей различных групп и фракций Верховной рады. Было решено, что выборы пройдут после окончания военных действий, а Рада разработает закон, который это урегулирует.

«Это чистосердечное признание в том, кто реально правит Украиной», — подчеркнул Смирнов.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

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Олег Хорохордин сообщил об уходе с поста главы Республики Алтай
04 июня 2024, 10:27

Фото: сайт Кремля

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин написал в своем Telegram-канале, что покидает свой пост.
Отмечается, что Хорохордин уходит с должности главы республики по причине перехода на новое место работы. В своей публикации Хорохордин подчеркнул, что за прошедшие 5 лет совместно с жителями региона было многое сделано для социально-экономического развития республики.

Политик напомнил, что пройденными также стали «непростые годы пандемии коронавируса», в настоящее время весь регион помогает участникам специальной военной операции, приближая победу России.

Ранее сообщалось, ​что 31 мая текущего года президент России Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область после ухода в отставку Дмитрия Азарова.

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#операции
#алтайский край
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Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против МУС из-за Израиля
04 июня 2024, 10:13

Фото: iStock/STRINGERimage

Процедурный комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против Международного уголовного суда из-за запроса ордера на арест членов правительства Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщается на странице документа, который опубликован на сайте Конгресса.
Отмечается, что проект документа в ближайшее время будет рассмотрен Палатой представителей и Сенатом, вероятнее всего он будет заблокирован демократами. Данный законопроект предполагает отказ в выдаче виз, блокировку активов и сделок с недвижимостью в Штатах в отношении сотрудников МУС.

Согласно информации источника, эти меры будут вводиться в случае попыток Международного уголовного суда влиять на процессы «расследования, ареста, задержания или судебного преследования любого лица, которое находится под защитой Вашингтона и его союзников».

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МИД РФ: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию

Reuters: Италия может передать Украине вторую систему ПВО
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#израиль
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В МИД России опровергли слухи о том, что талибы* отказались ехать на ПМЭФ
Кабулов: министр труда Афганистана уже на пути в Россию
04 июня 2024, 09:57

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В МИД РФ опровергли сообщения о том, что талибы* отказались ехать на ПМЭФ. Министр труда афганского правительства уже находится на пути в РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что министра сопровождают еще несколько человек.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году соберутся свыше 17 тысяч участников из 136 стран.

По мнению советника президента РФ Владимира Путина, секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, ПМЭФ является одной из суверенных площадок мирового развития, которая выполняет уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы.

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МИД РФ: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию
04 июня 2024, 09:41

Фото: iStock/vlad_karavaev

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его западные «друзья» лично ​звонили и просили лидеров государств СНГ посетить саммит в Швейцарии. Об этом пишет ТАСС.
Примечательно, что все лидеры стран СНГ отказались принимать это предложение. По мнению Галузина, ближайшие союзники и друзья РФ из СНГ прекрасно осознают суть этой конференции — она не имеет никакого отношения к мирному завершению украинского конфликта.

Замглавы МИД РФ заключил, что конференция в Швейцарии является попыткой создать видимость всеобщей поддержки «непроходной формулы предводителя киевского режима».

Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.

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#владимир зеленский
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У охранявшей «Крокус» компании отозвали лицензию
РИА Новости: у ЧОП «Крокус профи» отозвали лицензию через месяц после теракта
04 июня 2024, 08:58

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

ЧОП «Крокус профи» лишилось лицензии спустя месяц после теракта в «Крокус сити холле». Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, последние сведения о предоставлении ЧОПу лицензии передали фискальным органам в марте 2023 года. В 2019 году лицензирующий орган предоставлял сведения о переоформлении лицензии, а также продлении ее срока действия. Спустя месяц налоговые органы зафиксировали данные об отзыве лицензии у предприятия. 25 апреля такие же сведения были зафиксированы второй раз. Сообщается, что по последним данным у частного охранного предприятия нет лицензий. Тем временем в «Крокусе» продолжает работать охрана.

Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла толпу людей, а затем подожгла «Крокус». Исполнители теракта были успешно задержаны и арестованы, а вот заказчиков ещё предстоит установить.

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#охрана
#данные
#предприятия
#лицензии
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Решение украинского вопроса без участия России невозможно, заявил Володин
Володин: участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии все меньше
04 июня 2024, 08:18

Фото: сайт Кремля

Решение украинского вопроса без участия РФ невозможно. Об этом заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предстоящую конференцию по украинскому кризису в Швейцарии.
Он отметил, что все меньше стран хотят принимать в ней участие. Саудовская Аравия отказалась приехать в Женеву из-за того, что на конференции не будет РФ. Китай тоже отказался от участия, добавил Володин. Председатель ГД сообщил, что союзники Вашингтона, как Австралия, понижают уровень своего участия. Вместо премьера в Швейцарию поедет министр системы страхования инвалидов.

«Всё больше стран убеждаются, что политика Вашингтона и Брюсселя основывается на лицемерии и двойных стандартах», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, с одной стороны, Евросоюз и США пытаются затащить государства на конференцию в Швейцарии. Они врут о своём стремлении к мирному урегулированию конфликта. С другой — дают разрешение Украине наносить удары с использованием своего вооружения по территории РФ. Он добавил, что самый эффективный способ завершить конфликт это перестать поставлять оружие.

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#володин
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В США объяснили размещение ядерного оружия в Европе
Гетемюллер: США разместили ЯО в Европе, чтобы снизить риски его распространения
04 июня 2024, 08:17

Фото: iStock/rarrarorro

Экс-замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер заявила, что Штаты разместили ядерное оружие на территории европейских государств, чтобы отговорить их от разработки собственного ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Гетемюллер, цель таких действий также заключается в снижении рисков распространения ядерного оружия. Она отметила, что с точки зрения Вашингтона и его союзников по Североатлантическому альянсу, Договор о нераспространении ядерного оружия — это договор о нераспространении в Европе, поскольку он не дал множеству соратников блока обрести и развернуть ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что США разрешили Украине точечно использовать американское оружие внутри РФ только для срыва атак на силы ВСУ. При этом использовать американское оружие украинская армия сможет исключительно с ограничением в масштабах.

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#ядерное оружие
#рф
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Российские войска ударили по военному объекту в Днепропетровске, сообщило подполье
Подполье: ВС России нанесли удар по военному объекту в Днепропетровске
04 июня 2024, 08:15

Фото: istock /Ivan Murauyou

Вооруженные силы РФ нанесли удар по военному объекту национальной гвардии Украины в Днепропетровске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Сообщается, что после прилета был виден большой столб дыма. Несколько кварталов оцеплены сотрудниками СБУ и военными.
«Днепропетровск в пять утра получил удар по военному объекту. Известно, что на территории автопарка нацгвардии находилась гусеничная и колесная военная техника стран НАТО, было заскладировано БК и ГСМ», — заявил Лебедев.

Подпольщик добавил, что впритык к автопарку находится СИЗО. Некоторые корпуса Вооруженные силы Украины использует как склад и расположения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Украине забили тревогу из-за угрозы ключевым городам
Стариков: потеря Часова Яра и Волчанска приведет к большим проблемам для ВСУ
04 июня 2024, 07:46

Фото: istock /Diy13

Потеря Часова Яра и Волчанска обернется для Украины большими проблема в преддверии «саммита мира» в Швейцарии. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, пишет РИА Новости.
По его словам, у Украины есть два участка, которые нельзя сдавать. Это Волчанск и Часов Яр. Он рассказал, что взятие Волчанска позволит российским военным выйти в тыл купянской группировке Вооруженных сил Украины. Это отрежет украинские силы на востоке Харьковской области, а потеря Часова Яра приведет к разделению украинской группировки на Донбассе на две части. Это позволит РФ развить наступление на север и юг.

Полковник добавил, что потеря городов несет для Украины и чисто политические риски.

«В политическом плане, конечно, это было бы не очень, потому что сейчас впереди совещание в Швейцарии», — сказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
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