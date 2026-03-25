В Латвии хотят ограничить использование русского языка в общественной сфере
В Латвии предлагают ограничить использование русского языка в общественной сфере. С такой инициативой выступило Национальное объединение страны.
По данным argumenti.ru, латыши хотят максимально широко применять государственный язык в стране, в том числе в сфере обслуживания.
«Предполагается, что общение в магазинах и других учреждениях должно вестись преимущественно на официальных языках Европейского союза», — говорится в материале издания.
Такие меры фактически затрагивают использование русского языка. Многие жители Латвии не согласны с такой инициативой и выходят на акции протеста.
В феврале телеканал Euronews сообщал, что премьер‑министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали Европейский союз начать прямые переговоры с Россией. Отмечается, что инициатива отражает стремление прибалтийских стран к налаживанию каналов коммуникации с Москвой на официальном уровне.