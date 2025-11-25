В Литве назвали неизбежными переговоры с Белоруссией

25 ноября 2025, 12:42

Экс-премьер Литвы Сквернялис: диалог с Белоруссией неизбежен

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Диалог между Литвой и Белоруссией по вопросу пограничного урегулирования неизбежен. Такое мнение выразил бывший премьер-министр прибалтийской страны Саулюс Сквернялис.





По его словам, которые приводит LRT, хотя закрытие границ могло бы стать средством давления на Минск, этот шаг Вильнюс сделал неверно. Политик отметил, что Литва имела инструменты воздействия на Белоруссию, но не использовала их эффективно.

«Я не сомневаюсь, что для того, чтобы каким-то образом сейчас решить эту ситуацию, в которой мы на самом деле уже на проигравшей стороне, переговоры на политическом уровне будут неизбежны», — заявил он.