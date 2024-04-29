В Литве предложили обсудить ситуацию с возвращением военнообязанных на Украину на уровне ЕС

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Вопрос возвращения на Украину уехавших за границу военнообязанных украинцев необходимо решать на уровне Евросоюза. Так считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
«По данному вопросу необходимо более широкое сотрудничество, так как в настоящее время для граждан Украины в ЕС действует статус временной защиты», — сказала Шимоните в эфире национального радио LRT.
По её словам, в рамках данного статуса украинцам предоставлены широкие гарантии в странах Евросоюза. Именно поэтому это вопрос не одного и не двух государств, подчеркнула Шимоните.
Она также уточнила, что этот вопрос обсуждался и с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что при выдаче или продлении вида на жительство украинцам можно было бы устанавливать, выполнил ли человек мобилизационные обязанности или освобождён от них. Однако последствия премьер не уточнила.
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Элина Позднякова