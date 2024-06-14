В Литве разрешат переносить захоронения советских воинов

Фото: istock / diegograndi
Парламент Литвы принял законопроект, который разрешает переносить захоронения советских воинов. Об этом информирует РИА Новости.
Свои голоса «За» отдали 89 парламентариев. Пятеро депутатов воздержались, а против не выступил никто.
Указано, что переносить захоронения будет разрешено в том случае, если они будут признаны «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».
Инициаторами поправок выступили жители Шяуляя, высказавшиеся за перенос останков 52 советских воинов, похороненных у входа в собор святых Петра и Павла.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о неминуемом ответе России на запрет импорта из Литвы. Фото: istock /
Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Абсолютный прогноз»: Порошенко сделал судьбоносное заявление для Украины
Сенатор Гибатдинов заявил о связи между заявлениями Пашиняна и США
Reuters: Китай начал готовить альтернативу для мирного саммита в Швейцарии
Указано, что переносить захоронения будет разрешено в том случае, если они будут признаны «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».
Инициаторами поправок выступили жители Шяуляя, высказавшиеся за перенос останков 52 советских воинов, похороненных у входа в собор святых Петра и Павла.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о неминуемом ответе России на запрет импорта из Литвы. Фото: istock /
Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Абсолютный прогноз»: Порошенко сделал судьбоносное заявление для Украины
Сенатор Гибатдинов заявил о связи между заявлениями Пашиняна и США
Reuters: Китай начал готовить альтернативу для мирного саммита в Швейцарии
Алина Юрчак