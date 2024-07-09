В Лондоне задержан подозреваемый в тройном убийстве из арбалета

Фото: IStock/andras_csontos
На севере Лондона задержали 26-летнего Кайла Клиффорда, подозреваемого в убийстве из арбалета жены и двух дочерей спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта, об этом сообщает The Sun.
Незадолго до убийства Кайл уволился из рядов вооруженных сил. Некоторые британские СМИ опубликовали кадры, что одна из дочерей журналиста ранее состояла в отношениях с убийцей.
Накануне Клиффорда раненого обнаружили на кладбище Лавендер-Хилл на севере Лондона. Ему потребовалась медицинская помощь, однако полиция не применяла оружие в ходе задержания.
Пресс-секретарь МВД Великобритании заявила издательству, что вскоре в стране будет поднят вопрос о введении дополнительных ограничений на владение арбалетом.
Читайте также
Взяла в заложники и опоила таблетками: Жительница Краснодара убила двоих коллег
Убийца общественника Еговцева Дмитрий Матвеев попросился на СВО
В Екатеринбурге осудили военного, который убил бойца СВО ради телефона
Накануне Клиффорда раненого обнаружили на кладбище Лавендер-Хилл на севере Лондона. Ему потребовалась медицинская помощь, однако полиция не применяла оружие в ходе задержания.
Пресс-секретарь МВД Великобритании заявила издательству, что вскоре в стране будет поднят вопрос о введении дополнительных ограничений на владение арбалетом.
Читайте также
Взяла в заложники и опоила таблетками: Жительница Краснодара убила двоих коллег
Убийца общественника Еговцева Дмитрий Матвеев попросился на СВО
В Екатеринбурге осудили военного, который убил бойца СВО ради телефона
Олег Дикий