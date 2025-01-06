В МИД Молдавии вызвали представителя посольства РФ на фоне заявлений о ПМР

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Представителя российского посольства вызвали в молдавский МИД на фоне заявлений о происходящем в Приднестровье. Об этом журналистов проинформировала журналистов пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Татьяна Барак.
«МИД Молдавии призывает российское посольство прекратить действия, которые подрывают отношения между нашими странами и усложняют ситуацию в регионе. В связи с этим принято решение вызвать представителя дипломатической миссии России», — говорится в сообщении.С 1 января Киев прекратил транзит российского газа через Украину в Европу, что вызвало энергетический кризис в Приднестровье. Уточнялось, что встала вся промышленность, кроме продуктовой.
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Никита Кротов