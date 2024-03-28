В МИД назвали цель активности войск НАТО в Восточной Европе

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Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Российской Федерацией. Об этом сообщили в МИД России изданию РИА Новости.
Сообщается, что Североатлантический альянс в активном режиме строит военную базу в Румынии и готовится к столкновению с Россией в черноморском регионе. Ранее румынские власти пообещали вложить 2,5 млрд евро в модернизацию авиабазы «Михаил Когэлничану» в уезде Констанца.
В российском МИД обратили внимание, что расширение авиабазы Румынии — это еще одно доказательств того, что военный блок продолжает активную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона.
В ведомстве отметили, что «форсированное усиление коалиционных потенциалов происходит также в Польше, Прибалтике».
Ранее сообщалось, что французская армия не справится с российской на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В российском МИД обратили внимание, что расширение авиабазы Румынии — это еще одно доказательств того, что военный блок продолжает активную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона.
Ранее сообщалось, что французская армия не справится с российской на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак