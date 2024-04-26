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В МИД прокомментировали заявления Польши насчет размещения ядерного оружия США

Рябков: заявления Польши о размещении ядерного оружия США — провокация
26 апреля 2024, 03:00
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Заявления Варшавы по поводу размещения ядерного оружия являются провокацией, такой шаг может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передают РИА Новости.
«Ситуация вызывает глубокую озабоченность. Это провокационные дискуссии, это попытка дальнейшего нагнетания напряженности. В евроатлантике и так тяжелейший кризис, спровоцированный Вашингтоном и странами НАТО», — заявил Рябков.
Дипломат предупредил, что в случае такого шага со стороны властей Польши вероятен «дальнейший виток напряженности».



Ранее сообщалось, что украинцам призывного возраста в Польше вынесли серьёзное предупреждение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#кризис
#новости
#дипломат
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#польша
#ядерное оружие
Трамп введет санкции против стран-членов БРИКС, уходящих от доллара
Bloomberg: советники Трампа обсуждают санкции против уходящих от доллара стран
26 апреля 2024, 03:57

Фото: Сайт Кремля

Советники кандидата в президенты США Дональда Трампа обсуждают возможность введения санкций в отношении стран, отказывающихся использовать американский доллар в своей внешней торговле. Об этом пишет Bloomberg.
«Обсуждения включают наказания для союзников и противников, которые активно стремятся вести двустороннюю торговлю в отличных от доллара валютах, в том числе меры экспортного контроля, обвинения в валютной манипуляции и тарифы», – указано в материале.
Стоит отметить, что санкции планируют вводить против государств-членов БРИКС, активно увеличивающих использование национальных валют в своей торговле в рамках процесса дедолларизации.

До этого сообщалось, что секретная служба США начала планировать охрану Трампа в случае его ареста. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дональд трамп
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Джонсон: США планировали атаковать КНР после нанесения поражения России
25 апреля 2024, 22:08

Фото: iStock/rarrarorro

Штаты собирались атаковать Китай после того, как нанесут поражение России.
Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Как рассказал Джонсон, американские власти считали, что смогут быстро расправиться с Москвой. При этом сам экс-аналитик выразил сомнения относительно такого развития событий.

По мнению Джонсона, проигрыш Украины неизбежен, а решение о завершении конфликта будет принимать именно Россия. Он также допустил, что Россия может взять под контроль Киев и Одессу.

Ранее в Китае заявили, что соперничество между Вашингтоном и Пекином не решит проблем, с которыми сталкивается весь мир.

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#сша
#китай
#россия
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Пушилин уволил замруководителя своей администрации
Пушилин освободил Костомарова от должности замруководителя своей администрации
25 апреля 2024, 21:53

Фото: сайт Кремля

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин освободил Александра Костомарова от должности первого заместителя руководителя администрации главы региона. Глава Республики подписал соответствующий документ.
Отмечается, что указ вступил в силу с момента его подписания.

При этом не указывается, по какой причине было принято такое решение.

Также ранее сообщалось, что Пушилин уволил главу администрации Мариуполя Олега Моргуна. В этом случае причина также не была озвучена. Политика сменил Константин Иващенко.

Ранее в этот день стало известно, что российские войска подняли триколор над населённым пунктом Соловьёво в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин. В настоящее время официальное подтверждение этой информации от Минобороны РФ не поступало.

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#администрация
#увольнение
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Путин пообещал рассмотреть возможность пересмотра правил приёма на госслужбу
25 апреля 2024, 21:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит возможность пересмотра правил приёма на государственную службу.
В ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент бизнес-школы союза Евгения Шохина задала вопрос Путину о возможности пересмотра правил приёма на госслужбу и в правоохранительные органы для граждан, один из родителей которых имеет судимость.

Глава государства подчеркнул, что данный вопрос касается ведомственных правил, связанных с кадровой политикой. В данном случае всё зависит от конкретных ситуаций.

При этом Путин пообещал затронуть этот вопрос в беседе с коллегами.

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#правила
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Шойгу прибыл в Астану для участия в совещании ШОС
25 апреля 2024, 21:14

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Казахстан. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что глава Минобороны прибыл в Астану, где в пятницу состоится Совещание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В ходе этого мероприятия будут затронуты темы международной и региональной безопасности и дальнейшего сотрудничества оборонных ведомств в рамках ШОС.

Кроме того, Шойгу проведёт несколько встреч с главами министерств обороны государств-членов ШОС. Встречи пройдут на «полях» совещания.

Ранее министр обороны анонсировал создание на базе ведомства научно-производственного центра беспилотников и роботов.

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#сергей шойгу
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#минобороны рф
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Посол Гармонин назвал конференцию по Украине в Швейцарии шумной пиар-акцией
Гармонин: Россия никак не будет участвовать в швейцарском саммите по Украине
25 апреля 2024, 20:00

Фото: iStock/ffikretow

Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что конференция по миру на Украине в Швейцарии, которая состоится в июне, превратится в шумную, но пустую пиар-акцию, так как РФ не будет принимать в ней участие. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, Россия не видит смысла участвовать в мирных мероприятиях на Украине, которые базируются на мирной формуле украинского лидера Владимира Зеленского, состоящей из ультиматумов по отношению к Москве без какого-либо учета реальности. Гармонин отметил, что без участия России любые разговоры об урегулировании украинского конфликта лишены каких-либо перспектив.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если поступит официальное приглашение.

Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине. По предварительной информации, в ней примут участие представители от 80 до 100 государств. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер рассказал, что эта конференция будет проведена по просьбе Киева.

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#переговоры
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Украинцам призывного возраста в Польше вынесли серьёзное предупреждение
Украинцам призывного возраста не продлят право находиться в стране без паспорта
25 апреля 2024, 19:40

Фото: iStock/alexytrener

Гражданам Украины призывного возраста не продлят право на пребывание в Польше без паспорта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на министра обороны Польши.
Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что возможность депортации из страны украинцев призывного возраста сохраняется. Отмечается, что на начало текущего года в Польше находились до двухсот тысяч украинцев.

Глава минобороны утверждает, что многих поляков злит, когда они видят молодых граждан Украины на территории своей страны.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в рядах ВСУ предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.

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#украина
#мобилизация
#спецоперация
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Путин: успех на поле боя связан со скоростью решения технологических задач
Путин связал успех на поле боя со скоростью решения технологических задач
25 апреля 2024, 18:41

Фото: Официальный сайт Кремля

Успех на поле боя зависит от того, как быстро в России решаются технологические задачи.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава государства подчеркнул, что беспилотная авиация и технологии искусственного интеллекта – это одни из самых важных отраслей. Предложений в этой сфере очень много, они рождаются каждый день, отметил Путин.

Президент поддержал инициативу члена правления РСПП Ивана Утенкова о создании консорциума квантовых инженеров на базе союза. В него, по мнению Путина, могли бы войти бизнес и ведущие вузы страны. Как отметил сам Утенкова, они будут востребованные в логистической, в сельскохозяйственной отраслях и в сфере безопасности.

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#спецоперация
#россия
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В мае Путин может посетить КНР
Путин заявил, что в мае планируется его визит в КНР
25 апреля 2024, 18:11

Фото: Официальный сайт Кремля

В мае российский лидер Владимир Путин может посетить КНР, об этом он сам заявил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«У меня планируется визит в мае», — сообщил глава российского государства, говоря о своём предстоящем визите в Китайскую Народную Республику.

Даты возможной поездки Владимир Путин не уточнил.

Помимо этого, во время РСПП российский лидер заявил, что в ближайшее время Россия может столкнуться с кадровым голодом. По его словам, эту проблему не получится решить при помощи ввоза неквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Необходимо искать другие подходы, считает глава РФ.

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#владимир путин
#китай
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