В МИД прокомментировали заявления Польши насчет размещения ядерного оружия США

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Заявления Варшавы по поводу размещения ядерного оружия являются провокацией, такой шаг может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передают РИА Новости.
«Ситуация вызывает глубокую озабоченность. Это провокационные дискуссии, это попытка дальнейшего нагнетания напряженности. В евроатлантике и так тяжелейший кризис, спровоцированный Вашингтоном и странами НАТО», — заявил Рябков.Дипломат предупредил, что в случае такого шага со стороны властей Польши вероятен «дальнейший виток напряженности».
Ранее сообщалось, что украинцам призывного возраста в Польше вынесли серьёзное предупреждение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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