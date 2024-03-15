В МИД раскрыли проблемы, с которыми столкнулась РФ при подготовке голосования за рубежом

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
В ходе подготовки к голосованию на выборах президента России за рубежом, пришлось столкнуться с рядом трудностей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что трудности возникали из-за позиции недружественных государств. Так, Россия буквально в последний момент получила глобальный ответ о переподтверждении своих обязательств по выборам.
Также проблемы возникли из-за сокращения российских посольств и консульств, из которых выслали дипломатов. Захарова подчеркнула, что высылки, проводившиеся недавно, были направлены исключительно на создание проблем России в преддверии выборов.
Вместе с материальным, психологическим давлением и политической травлей, страны заявляли об угрозах в киберсфере. Именно в связи с этим ЦИК РФ принял решение не проводить онлайн-голосование в недружественных государствах.
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Также проблемы возникли из-за сокращения российских посольств и консульств, из которых выслали дипломатов. Захарова подчеркнула, что высылки, проводившиеся недавно, были направлены исключительно на создание проблем России в преддверии выборов.
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Анастасия Чинкова