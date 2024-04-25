В МИД рассказали, как Россия ответит на конфискацию ее активов

Фото: istock / iDymax
Россия будет применять все механизмы в случае конфискации её активов за рубежом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, передает РИА Новости.
«Мы используем все механизмы и инструменты. Мы будем действовать внимательно, но если в игре нет ограничений и правил, тогда мы будем готовы принять контрмеры», — заявил Панкин.Он добавил, что Россия также обладает замороженными активами иностранных компаний, и пообещал, что если ЕС и США будут двигаться в направлении конфискации, то у этого будут последствия.
Как утверждает Панкин, ущерб будет нанесен ситуации в экономических отношениях.
20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов Российской Федерации. Отмечается, что документ допускает передачу средств Украине на восстановление государства.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что станет с мировой экономикой в случае изъятия активов РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Живут по своим законам»: В Госдуме обеспокоены будущим заполненного мигрантами Мариуполя
Алина Юрчак