В МИД рассказали о попытках НАТО усилить свое присутствие в Черном море
НАТО постепенно наращивает военное присутствие в Черном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора департамента европейских проблем МИД Владислава Масленникова.
По его словам, действия Североатлантического альянса на черноморском направлении направлены на создание угроз для безопасности России. Он подчеркнул, что НАТО активно стремится укрепить свои позиции в этом стратегически важном районе.
На этой неделе в акватории Черного моря страны НАТО начали масштабные военно-морские учения «Бриз» (Breeze) под руководством ВМФ Болгарии. Ожидается, что маневры продлятся около месяца. Точное количество и состав участников не раскрываются. Предварительно, повышенная секретность связана с нежеланием провоцировать Россию в условиях острого регионального кризиса.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Евросоюз и НАТО приступают к подготовке к потенциальному военному конфликту с Россией, который, как предполагается, может начаться на рубеже десятилетий.
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