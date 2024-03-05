Российские военные досрочно голосуют на выборах президента РФ в зоне СВО

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В частях группировки войск «Запад» в зоне специальной военной операции идёт досрочное голосование на выборах президента России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Уточняется, что принять участие в выборах смогут и те бойцы, которые находятся на передовой и по каким-то причинам не смогли проголосовать заранее. К ним на позиции прибудут представители выездных избирательных комиссий. Отмечается, что избирательный процесс в воинских частях, участвующих в боевых действиях, организован в соответствии с федеральным законом «О выборах президента Российской Федерации».
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Александр Бойцов