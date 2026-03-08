ВС Ирана призвали Баку вывести израильских военных из Азербайджана
Вооруженные силы Ирана потребовали от Азербайджана вывести израильских военных со своей территории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия».
В военном ведомстве отметили: Тегеран обращается к Баку с надеждой на понимание, насколько важно выполнить это условие для безопасности азербайджанского народа и самого Ирана.
«Мы заявляем соседнему государству Азербайджану, как мусульманской стране, что ради предотвращения распространения нестабильности в регионе необходимо вывести сионистов (израильские военные) со своей территории», — говорится в заявлении.Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. География конфликта расширилась до Персидского залива и Средиземноморья, подробности читайте в материале «Радио 1».