ВС Ирана призвали Баку вывести израильских военных из Азербайджана

Фото: iStock/e-crow

Вооруженные силы Ирана потребовали от Азербайджана вывести израильских военных со своей территории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия».



В военном ведомстве отметили: Тегеран обращается к Баку с надеждой на понимание, насколько важно выполнить это условие для безопасности азербайджанского народа и самого Ирана.

«Мы заявляем соседнему государству Азербайджану, как мусульманской стране, что ради предотвращения распространения нестабильности в регионе необходимо вывести сионистов (израильские военные) со своей территории», — говорится в заявлении.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. География конфликта расширилась до Персидского залива и Средиземноморья, подробности читайте в материале «Радио 1».
Мария Моисеева

