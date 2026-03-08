ВС Ирана призвали Баку вывести израильских военных из Азербайджана

08 марта 2026, 00:15

Вооруженные силы Ирана потребовали от Азербайджана вывести израильских военных со своей территории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия».





В военном ведомстве отметили: Тегеран обращается к Баку с надеждой на понимание, насколько важно выполнить это условие для безопасности азербайджанского народа и самого Ирана.





«Мы заявляем соседнему государству Азербайджану, как мусульманской стране, что ради предотвращения распространения нестабильности в регионе необходимо вывести сионистов (израильские военные) со своей территории», — говорится в заявлении.