Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Шеф Пентагона Ллойд Остин посетил Киев, чтобы оценить адекватность президента Украины Владимира Зеленского после его требований о поставках военной помощи украинской стороне. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По словам дипломата, после визита Остина в страну в украинских и западных средствах массовой информации, вероятно, заявят, что Вашингтон отправил на Украину «большую руку помощи» для создания образа «нерушимой и стратегической дружбы галантерейщика и кардинала».
Напомним, 21 октября текущего года Ллойд Остин прибыл в Киев. Согласно данным агентства Reuters, министр обороны Соединенных Штатов планирует продемонстрировать, что Вашингтон придерживается линии поддержки Киева в преддверии выборов президента США.
Читайте также:
Песков заявил о несоблюдении «информационной гигиены» многими мировыми лидерами
На Украине запретили лечить пострадавших при штурме собора УПЦ
Политолог Фельдман предрёк очередное вымаливание Киевом помощи у США
Екатерина Коршунова