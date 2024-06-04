В МИД России опровергли слухи о том, что талибы* отказались ехать на ПМЭФ

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
В МИД РФ опровергли сообщения о том, что талибы* отказались ехать на ПМЭФ. Министр труда афганского правительства уже находится на пути в РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что министра сопровождают еще несколько человек.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году соберутся свыше 17 тысяч участников из 136 стран.
По мнению советника президента РФ Владимира Путина, секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, ПМЭФ является одной из суверенных площадок мирового развития, которая выполняет уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы.
Читайте также:
Талибы* приглашены на форум «Россия — Исламский мир» в Казани
Додик пообещал поехать на ПМЭФ для поддержки России
Путин на следующей неделе примет участие в пленарном заседании ПМЭФ
*Талибы (Талибан) — движение признано террористическим и запрещено в России
Дарья Осипова