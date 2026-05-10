В Майами при взрыве лодки с пассажирами у достопримечательности пострадали 15 человек
В Майами у туристической достопримечательности взорвалась лодка с пассажирами на борту. Пострадало свыше десяти человек, передает New York Post.
Инцидент произошёл в субботу на песчаной косе Хауловер. Спасатели округа Майами-Дейд направили на место происшествия более 25 пожарно-спасательных расчётов. Власти продолжают выяснять обстоятельства и причину взрыва.
Медики оперативно доставили пострадавших в больницы. По предварительной информации, травмы получили 15 человек. Официальных комментариев о состоянии раненых пока не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Красноярске прокуратура предъявила обвинение двум мужчинам в причинении ущерба на сумму 1,5 миллиарда рублей — речь идет об инциденте с крушением теплохода на Енисее. Инцидент привёл к частичному затоплению судна и разливу дизельного топлива в акваторию реки.
