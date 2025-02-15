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В МИД Сирии высказались о пересмотре отношений с Россией

Глава МИД Сирии: вопрос о пересмотре отношений с Россией решит сирийский народ
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Решение о пересмотре отношений с российской стороной примет народ Сирии. Об этом заявил в рамках конференции по безопасности в Мюнхене глава МИД республики Асаад Хасан аш-Шибани.
«Решение о пересмотре отношений с Россией будет приниматься сирийским народом. Если мы получим зеленый свет от нашего народа, мы предпримем действия», — сказал дипломат.
Первые телефонные переговоры президента России Владимира Путина с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа состоялись в среду, 12 февраля.

Лидеры государств обсудили текущую ситуацию в Сирии. Как отметили в Кремле, российская сторона готова содействовать в улучшении сирийской социально-экономической обстановки.

В ноябре 2024 года в Сирии произошел госпереворот. Бывший президент Башар Асад перебрался в Россию.

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#отношения
#новости
Захарова призвала Corriere della Sera опровергнуть свой фейк о ее шоппинге
15 февраля 2025, 20:08

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Российский дипломат Мария Захарова призвала итальянскую газету Corriere della Sera опровергнуть свой фейк.
Издание разместило материал, где сказано, что Захарова, будучи под санкциями Запада, якобы носит брендовые вещи, а также посещает магазины в Дубае.

«…Я ношу отечественное и покупаю вещи в России. Рада, что это оценил и ваш сотрудник с фамилией Валентино (…) Я же ни разу в жизни не ездила на шоппинг ни в Италию, ни в другую страну. У меня другие интересы. Музей, балет, кино, литература, поэзия, дизайн, садоводство, кое-что из традиционных ценностей, например общение, — вот это мое. Но не шоппинг», — написала официальный представитель российского МИДа в личном Telegram-канале.
Ранее Мария Захарова заявила, что Запад сделал с Украиной. Подробнее в материале «Радио 1».

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#новости
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В Финляндии выступили с неожиданным призывом по России
Yle: четыре евродепутата Финляндии призвали ЕС наладить диалог с Россией
15 февраля 2025, 18:51

Фото: iStock/naumoid

Четыре финских депутата Европарламента выступили за налаживание отношений между ЕС и Россией. Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные проведенного опроса.
Отмечается, что в Европарламенте некоторые финские депутаты хотели бы, что Европейский союз начал диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Среди этих парламентариев — Мерья Кюллёнен и Юсси Сарамо, которые представляют партию «Союз левых сил», а также депутат от «Коалиционной партии» Сирпа Пиетякяйнен и депутат от «Социал-демократической партии» Ээро Хейнялуома.

Напомним, в ноябре 2024 года президент Финляндии Александр Стубб допустил, что отношения между Москвой и Хельсинки могут быть налажены в будущем.

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Сальдо посоветовал Зеленскому обменивать территории на Луне
Сальдо после интервью Зеленского посоветовал ему обменивать территории на Луне
15 февраля 2025, 18:29

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил Владимиру Зеленскому заняться обменом территорий на Луне. Об этом информирует РИА Новости.
По мнению главы региона, в своих фантазиях Зеленский может обменивать территории на хоть Луне.

«Мы не собираемся обменивать одни российские территории на другие. Они и так наши», — отметил Сальдо.

Он добавил, что на сегодняшний день ни о каких переговорах российских властей с Зеленским речи не идет.

Напомним, ранее Владимир Зеленский допустил возможность обмена оккупированных территорий Курской области на земли, контроль над которыми Киев утратил в процессе боевых действий.

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Сенатор Косачев оценил итоги конференции в Мюнхене
Сенатор Косачев: коллективного Запада больше не существует
15 февраля 2025, 10:44

Константин Косачев (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Коллективный Запад прекратил свое существование. Так вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал мероприятия Мюнхенской конференции по безопасности.
По мнению сенатора, Мюнхенская конференция однозначно провалилась. Косачев напомнил, что изначально цель даннйо конференции заключалась в укреплении единства Запада после Карибского кризиса. Но в дальнейшем она стала главной площадкой, где Вашингтон обучал своих союзников из Европы «навыкам трансатлантической солидарности», подчеркнул он.

После распада Советского Союза коллективный Запад, как отмечает Косачев, «превратился в монстра», представляя настоящую угрозу миру и создавая все новые проблемы для мирового сообщества.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался подписывать мирный договор в Мюнхене из-за «исторических параллелей». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Орбан обвинил Запад в мести Путину
Орбан: западные капиталисты мстят Путину за срыв их планов по интеграции РФ
15 февраля 2025, 07:15

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Западные капиталисты мстят президенту РФ Владимиру Путину за разрушение их планов на Россию в 90-е годы. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По словам политика, после распада СССР Запад хотел включить экономику России в мировую по правилам «Вашингтонского консенсуса», что помогло бы Америке получить полный доступ к обширным природным богатствам РФ и заработать на этом еще большие капиталы. Но после прихода к власти Владимира Путина многие иностранные проекты в РФ были прекращены, а планы капиталистов нарушены, пояснил Орбан.

Премьер-министр Венгрии выразил мнение, что гнев и желание отомстить у западных инвесторов возникло из-за стремления Москвы соблюсти свои интересы в вопросе интеграции в мировую экономику.

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