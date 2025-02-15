В МИД Сирии высказались о пересмотре отношений с Россией

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Решение о пересмотре отношений с российской стороной примет народ Сирии. Об этом заявил в рамках конференции по безопасности в Мюнхене глава МИД республики Асаад Хасан аш-Шибани.
«Решение о пересмотре отношений с Россией будет приниматься сирийским народом. Если мы получим зеленый свет от нашего народа, мы предпримем действия», — сказал дипломат.Первые телефонные переговоры президента России Владимира Путина с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа состоялись в среду, 12 февраля.
Лидеры государств обсудили текущую ситуацию в Сирии. Как отметили в Кремле, российская сторона готова содействовать в улучшении сирийской социально-экономической обстановки.
В ноябре 2024 года в Сирии произошел госпереворот. Бывший президент Башар Асад перебрался в Россию.
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Никита Кротов