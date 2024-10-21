В Молдавии заявили о возможности организации второго тура выборов президента

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Кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло не исключил возможности проведения второго тура президентских выборов в стране. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«Вероятно, да», – сказал Стояногло, отвечая на соответствующий вопрос.
Бывший генпрокурор также поблагодарил избирателей за участие в голосовании и выражение своего мнения.
В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента. Одновременно с этим проводится референдум, в рамках которого граждане должны согласиться или отказаться от внесения изменений в Конституцию с целью вступления страны в Евросоюз. Лба голосования признали состоявшимися, явка превысила 33,3%.
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