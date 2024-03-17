Полковник юстиции Крегжде: Центр общественного наблюдения позволяет реагировать на любую ситуацию

Фото: Радио 1
Центр общественного наблюдения в Подмосковье показал свою эффективность во время выборов главы государства. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказал судья высшего квалификационного класса, полковник юстиции в отставке, кавалер Ордена Почёта, зампред Общественной палаты Одинцовского городского округа Леонас Крегжде.
«Такой мощный центр – нужная вещь, которая позволяет оперативно реагировать в любой ситуации. Это очень здорово, что в Московской области так сплочённо работают общественные наблюдатели. Выборы президента Российской Федерации – очень важный момент, тем более сейчас, когда мы действительно переживаем трудные времена. Поэтому все мы должны сплотиться ради нашей страны. За нашу Родину отвечаем мы», – уверен Крегжде.В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. В центр стекается информация со всех избирательных участков Московской области. Там установлена видеостена с высококачественной картинкой и звуком, что позволяет отслеживать обстановку более чем на 2,6 тыс. участках.
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