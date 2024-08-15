В Мособлизбиркоме рассказали, как будут следить за безопасностью на участках

Фото: Фотобанк МО
Безопасность на сентябрьских муниципальных выборах в Подмосковье в дни голосования обеспечат сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и народные дружинники. Также в охране порядка задействуют специальные технические средства, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Все избирательные участки будут оборудованы видеорегистраторами; 1207 участков, то есть около 75%, обеспечат стационарными рамками металлодетекторов. На всех участках также будут применять переносные металлодетекторы. На территории всех избирательных участков будут дежурить полицейские», – отметили в пресс-службе.В Московской областной избирательной комиссии добавили, что на случай нештатных ситуаций подготовлены 70 стационарных и передвижных резервных пунктов для голосования.
В дни выборов за безопасностью дорожного движения возле помещений УИК будут следить сотрудники Госавтоинспекции.
Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.
Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах, о включении в список избирателей.
На сайте можно узнать номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.
На выборах будет использоваться и дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.
По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
Читайте также:
В Мособлизбиркоме рассказали, кто может стать наблюдателем на выборах
Подмосковным слабовидящим рассказали, как участвовать в Едином дне голосования
В Московской области завершили регистрацию кандидатов на сентябрьские выборы
Лора Луганская