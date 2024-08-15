В Мособлизбиркоме рассказали, как будут следить за безопасностью на участках

ФСБ задержала двух граждан России, подозреваемых в попытке взорвать объект МВД в Тобольске, Тюменской области. У них нашли тайники с самодельным взрывным устройством и двумя зажигательными устройствами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205 УК – подготовка к теракту.