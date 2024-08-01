В Мособлизбиркоме рассказали, кто может стать наблюдателем на выборах

Фото: МИСК МО
Наблюдатели на предстоящих в сентябре в Подмосковье выборах в советы депутатов будут гарантировать прозрачность голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Наблюдателем может стать представитель кандидатов либо партий, Общественной палаты России или региона. Он следит за процессом голосования, подсчётом голосов, определением результатов выборов», – отметили в пресс-службе.Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Там также напомнили, что с недавнего времени наблюдать можно не только за процессом голосования на участке, но и за дистанционным электронным голосованием. Условия участия можно найти по ссылке.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
В Мособлизбиркоме также подчеркнули, что теперь наблюдателями не могут быть назначены российские сенаторы, иностранные агенты, а также лица, причастные к экстремистской или террористической организации.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.
На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября.
По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Лора Луганская