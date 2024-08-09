В Московской области завершили регистрацию кандидатов на сентябрьские выборы

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
В Подмосковье завершилась регистрация кандидатов и списков кандидатов на выборы в органы местного самоуправления, назначенных на 6-8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Желание побороться за 580 мандатов в представительных органах муниципальных образований выразил 1991 человек. Продолжат предвыборную гонку 1816. Из них 596 – из партии «Едания Россия»; 371 – из КПРФ; 288 – из ЛДПР; 200 – из партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». 166 кандидатов являются самовыдвиженцами.
101 человек представляет партию «Новые люди», 47 – партию «Родина»; 18 – Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость; 12 – РЭП «Зелёные»; 10 – «Яблоко» и семь человек – партию «Гражданская инициатива», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Отказ в регистрации получили 103 человека. Самая распространённая причина – недостаточное число достоверных подписей. 72 человека сошли с дистанции по личному заявлению либо в связи с тем, что не сдали документы для регистрации.
Как подсчитали в Мособлизбиркоме, на один депутатский мандат претендуют три кандидата.
Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.
На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.
Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах, о включении в список избирателей.
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На сайте можно найти номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.
По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Лора Луганская