Подмосковным слабовидящим рассказали, как участвовать в Едином дне голосования

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Представители Мособлизбиркома рассказал слабовидящим об их избирательных правах. Встречи с инвалидами по зрению прошли в Одинцове и Волоколамске, сообщили в пресс-службе комиссии.
Во встречах приняли участие представители местных отделений Всероссийского общества слепых из Одинцова, Краснознаменска, Власихи, Волоколамска и Лотошина, председатели территориальных и участковых избирательных комиссий и сотрудники Мособлизбиркома.
Обсуждали и такие вопросы, как режим работы избирательных участков, голосование из дома, а также куда обратиться с вопросом или жалобой.
Впереди – встречи со слабовидящими избирателями ещё 23 городских округов, где в сентябре будут выбирать депутатов в Советы депутатов.
Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.
На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.
Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах, о включении в список избирателей.
На сайте Мособлизбиркома можно найти номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.
По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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«Участникам рассказали, где избирателю с ограниченными возможностями найти информацию о выборах, какое оборудование поможет инвалидам по зрению на избирательном участке, какими способами может проголосовать слабовидящий и как воспользоваться трафаретом для заполнения бюллетеня. Ещё одним вопросом было, может ли другой человек помогать при заполнении бюллетеня», – говорится в сообщении.
Обсуждали и такие вопросы, как режим работы избирательных участков, голосование из дома, а также куда обратиться с вопросом или жалобой.
Впереди – встречи со слабовидящими избирателями ещё 23 городских округов, где в сентябре будут выбирать депутатов в Советы депутатов.
Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.
На выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.
Откроются и избирательные участки, куда можно будет прийти 6, 7 и 8 сентября. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах, о включении в список избирателей.
На сайте Мособлизбиркома можно найти номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.
По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Лора Луганская