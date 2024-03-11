В НАТО назвали сроки сохранения Россией темпов военного производства

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Российская Федерация может поддерживать текущий темп оборонного производства от двух до пяти лет. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного высокорангового представителя НАТО.
Газета также ссылается на сведенья военной разведки двух государств Европы, согласно которым Россия создаст вооружения, которого «хватит еще на несколько лет». Так, в эстонской военной разведке полагают, что объемы производства артиллерийских снарядов в РФ превышает суммарный объем производства таких боеприпасов в Соединенных Штатах и Евросоюзе.
Информагентство полагает, что объем российских артиллерийских боеприпасов стал «решающим фактором» при взятии Авдеевки.
Ранее в Киеве пригрозили России «новыми» ракетами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Информагентство полагает, что объем российских артиллерийских боеприпасов стал «решающим фактором» при взятии Авдеевки.
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Алина Юрчак