В НАТО поддержали идею ограничить перемещение дипломатов из РФ

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран НАТО согласовали ограничения против РФ. Об этом пишет ТАСС.
«Сегодня министры согласовали ряд мер, которые будут применяться индивидуально и коллективно. Это усиление обмена между разведслужбами, усиление защиты критической инфраструктуры и введение ограничений в отношении российской разведки», — сказал Генсек НАТО.
Помимо этого, он поддержал предложение об ограничении перемещений дипломатов РФ в ЕС. Столтенберг считает, что РФ «активизировала кампанию по проведению вредоносных действий против стран союзников по НАТО». Поэтому ограничительные меры необходимы.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что условие Путина для мира на Украине станет достижением целей России. Сегодня президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Министерства иностранных дел РФ. На ней российский лидер заявил, что Украина для начала переговоров с РФ должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова