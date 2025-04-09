«Полный ребрендинг!»: Блогер-миллионник Инстасамка стала владелицей футбольного клуба в Чертаново

Инстасамка (Фото: Instagram* @instasamka)
Блогер-миллионник Инстасамка (Дарья Зотеева) выложила пост о том, что купила чертановский футбольный клуб вместе с мужем Олегом Еропкиным, известным как Moneyken. Новость появилась в их совместной публикации.
«Клуб ждет полный ребрендинг», — объявила Инстасамка.Это событие уже подтвердили из нескольких достоверных источников, включая директора певицы и руководителя команды Николая Ларина.
Инстасамка (Фото: кадр видео Instagram* @instasamka)
Инстасамка официально стала хозяйкой клуба «Чертаново Медиа». Клуб столкнется с серьезными переменами: новый состав игроков, другое название, форма и даже цвет — с синего на красный. Инстасамка сняла промо-ролик на поле, где предстала в обновленной экипировке. Олег возьмет на себя стратегию матчей и раскрутку в медиа.
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Сумма сделки осталась в секрете, но «РБК Тюмень» сообщает о предположительной трате: около 300 миллионах рублей.
Инстасамка (Фото: кадр видео Instagram* @instasamka)Дарья и Олег вместе с 2021 года: они поженились скромно, в кругу близких. Признание и просьбу выйти за него Олег озвучил в Париже у Эйфелевой башни, держа роскошное кольцо для любимой. Однако фамилию мужа Инстасамка взяла себе намного позже — об официальной смене ее документов сообщалось 12 марта 2025 года.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева