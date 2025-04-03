«Что-то делается»: в окружении Зеленского рассказали о подготовке к выборам

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Команда Владимира Зеленского не занимается активной подготовкой к проведению выборов на Украине. Окружение политика отрицает организацию предвыборной кампании, пишут местные СМИ.
Один из членов команды Зеленского подчеркнул, что в настоящее время не производится никаких системных шагов, поскольку нет человека, который собирал бы штабы или большие рабочие группы и говорил бы, что необходимо делать, то есть, руководил бы всем процессом.
При этом самому главе киевского режима пока совершенно не до этого, поэтому «что-то делается», но назвать это реальной подготовкой нельзя.
Журналисты также отметили, что власти Украины сейчас не столько готовятся к выборам, сколько ищут для них «гранд-нарратив». При этом подчёркивается, что в офисе президента намерены создать для Зеленского возможность комфортно баллотироваться на будущих выборах и победить на них. Однако пока неизвестно, воспользуется ли он такой возможностью.
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При этом самому главе киевского режима пока совершенно не до этого, поэтому «что-то делается», но назвать это реальной подготовкой нельзя.
Журналисты также отметили, что власти Украины сейчас не столько готовятся к выборам, сколько ищут для них «гранд-нарратив». При этом подчёркивается, что в офисе президента намерены создать для Зеленского возможность комфортно баллотироваться на будущих выборах и победить на них. Однако пока неизвестно, воспользуется ли он такой возможностью.
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Анастасия Чинкова