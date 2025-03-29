В Совфеде отреагировали на арест главы Гагаузии Евгении Гуцул

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал неправовым и политизированным арест главы Гагаузии Евгении Гуцул на 20 суток. Он подчеркнул, что руководитель была выбрана в соответствии с законом Молдавии и полным соблюдением всех процедур, и основное, чем она не нравилась власти — готовностью выстраивать отношения с Россией.