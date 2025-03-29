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В Совфеде отреагировали на арест главы Гагаузии Евгении Гуцул

Сенатор Косачев назвал неправовым и политизированным арест главы Гагаузии Гуцул
Фото: istockphoto/Yingko

Фото: istockphoto/Yingko

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал неправовым и политизированным арест главы Гагаузии Евгении Гуцул на 20 суток. Он подчеркнул, что руководитель была выбрана в соответствии с законом Молдавии и полным соблюдением всех процедур, и основное, чем она не нравилась власти — готовностью выстраивать отношения с Россией.
«Они устранили своего политического конкурента. Речь идет не столько о расправе с лидером отдельно взятого региона, речь идет о расправе с политическим лидером, который представляет альтернативную политическую программу... И именно поэтому она подвергается политическим репрессиям и сейчас находится в тюрьме», — пояснил сенатор в беседе с RT.
Арест Гуцул также прокомментировал и первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Как сообщают argumenti.ru, сенатор указал на грязные методы борьбы президента Молдавии Майи Санду, которая готовится к осенним парламентским выборам. По его мнению, причиной задержания главы Гагаузии может быть и личная неприязнь со стороны Санду.
«Осенью в Молдавии пройдут парламентские выборы. Чтобы удержаться у власти, Санду переходит к грязным методам борьбы, начинает избавляться от оппонентов», — отметил Джабаров.
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#песков
#молдавия
#задержание
Стали известны шансы Макгрегора стать президентом Ирландии
Аналитик Миролюбов: у Макгрегора есть высокие шансы стать президентом Ирландии
28 марта 2025, 23:52

Конор Макгрегор (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

У бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора есть высокие шансы стать президентом Ирландии. Об этом заявил аналитик и главный редактор InVoice Media Денис Миролюбов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, западное общество все больше склоняется к национально ориентированным лидерам, а Макгрегор как раз выступает против миграционного пакта, принятого Евросоюзом.
«Этот документ, в частности, требует от стран ежегодно принимать установленное количество мигрантов или компенсировать их размещение в соседних странах. Ирландцы же устали от мигрантов и с удовольствием проголосуют за эту инициативу», — пояснил он.
Миролюбов добавил, что Макгрегор заявил о намерении тратить деньги на собственную страну, а не на поддержку мигрантов, что поднимает его авторитет среди ирландцев и американцев ирландского происхождения, которых насчитывается порядка 40 миллионов человек.
«К тому же нельзя исключать, что Штаты планируют устроить в Ирландии какой-то свой политический проект, поэтому и придумали кандидатуру Макгрегора. Поэтому, если дойдет до дела, Конор скорее всего станет следующим президентом Ирландии», — предполагает аналитик.
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Вице-президент Вэнс: соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово
28 марта 2025, 23:47

Фото: iStock/kornyeyeva

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово. Об этом политик заявил в ходе визита на американскую военную базу в Гренландии.
«Очевидно, что у нас есть прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть коммерческое прекращение огня в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто», — цитирует Вэнса РИА Новости.

Политик отметил, что как только стороны подпишут данное соглашение, Штаты начнут работу над следующим этапом по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал ход работы над остановкой боевых действий на Украине. По словам главы государства, прогресс есть, но между Москвой и Киевом есть недоброжелательность.

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Маск захотел сократить расходы правительства США на $1 трлн
28 марта 2025, 02:33

Фото: iStock/rarrarorro

Илон Маск объявил о желании урезать расходы правительства США на 1 триллион долларов, указав на неэффективное использование средств. По его мнению, бюджет можно сократить с 7 до 6 триллионов. Эту информацию передает РИА Новости.
Предприниматель уверен, что ведомства допускают серьёзные промахи в тратах.

«Один миллиард долларов был потрачен на проведение интернет-опроса, который можно было сделать за 10 тысяч. Полученные данные потом нигде не использовались», — привел пример американский предприниматель.
Маск подчеркнул, что такие случаи не единичны. Ведомства регулярно расходуют деньги на проекты, не приносящие пользы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Михаила Гудкова на должность заместителя командующего Военно-морским флотом РФ.

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Путин: спуск АПЛ «Пермь» — большой этап в развитии ВМФ
27 марта 2025, 22:29

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Спуск на воду АПЛ «Пермь», вооруженной гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», - большое этапное событие в развитии ВМФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Ракетоносцы проекта «Ясень-М» оснащены современными системами навигации, связи, гидроакустики, являются носителями высокоточного оружия и роботизированных комплексов», — произнес президент.
Верховный главнокомандующий добавил, что «Пермь» является первым многоцелевым судном с «Цирконами». Глава государства также выразил благодарность работникам КБ «Малахит» и коллективам всех смежных предприятий «за добросовестную и качественную работу».

Путин находится в Мурманске на Международном арктическом форуме. В церемонии спуска АПЛ «Пермь» он поучаствовал в удаленном формате.

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Песков заявил, что в Кремле ознакомились с обращением Гуцул к Путину

Путин заявил об определяющей роли Мурманска для развития Арктики в целом
#мир
#россия
#владимир путин
#новости
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Песков заявил, что в Кремле ознакомились с обращением Гуцул к Путину
27 марта 2025, 20:50

Евгения Гуцул (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В Кремле изучили обращение главы Гагаузии Евгении Гуцул к российскому президенту Владимиру Путину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Да. Ознакомились», — прокомментировал он соответствующий вопрос.
Песков также подчеркнул, что молдавское руководство запугивает своих оппонентов, которых поддерживает значительная часть республиканского населения.

«По сути, незаконным гонениям подвергаются все политические силы, которые выступают за развитие отношений Молдовы с Россией», — добавил пресс-секретарь Кремля.
Гуцул попросила Путина надавить на молдавскую власть, чтобы ее скорее освободили. Гуцул подозревается в якобы мошенническом управлении фондами, а также в подделке деклараций и получении незаконных средств. Политик свою вину не признает, она была задержана в минувший вторник, 25 марта.

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