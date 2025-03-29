В Совфеде отреагировали на арест главы Гагаузии Евгении Гуцул

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал неправовым и политизированным арест главы Гагаузии Евгении Гуцул на 20 суток. Он подчеркнул, что руководитель была выбрана в соответствии с законом Молдавии и полным соблюдением всех процедур, и основное, чем она не нравилась власти — готовностью выстраивать отношения с Россией.
«Они устранили своего политического конкурента. Речь идет не столько о расправе с лидером отдельно взятого региона, речь идет о расправе с политическим лидером, который представляет альтернативную политическую программу... И именно поэтому она подвергается политическим репрессиям и сейчас находится в тюрьме», — пояснил сенатор в беседе с RT.Арест Гуцул также прокомментировал и первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Как сообщают argumenti.ru, сенатор указал на грязные методы борьбы президента Молдавии Майи Санду, которая готовится к осенним парламентским выборам. По его мнению, причиной задержания главы Гагаузии может быть и личная неприязнь со стороны Санду.
«Осенью в Молдавии пройдут парламентские выборы. Чтобы удержаться у власти, Санду переходит к грязным методам борьбы, начинает избавляться от оппонентов», — отметил Джабаров.Читайте также:
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