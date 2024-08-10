В ООН выступили против ударов, подобных израильскому по школе в секторе Газа

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В Офисе генсека ООН выступили против атак, подобных израильской по школе в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда генсека ООН Фархана Хака.
«Мы выступаем против всех подобных нападений», — сказал он.Ранее экстренные службы Палестины сообщали о самолетном ударе тремя ракетами по школе Аль-Табаин, где беженцы совершали утреннюю молитву. По предварительной информации, атака со стороны Израиля унесла жизни 100 человек.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил действия ЦАХАЛ, заявив, что массовое убийство нельзя никак оправдать. Он отметил, что находился в ужасе от увиденных кадров.
Израиль объявил операцию «Железные мечи» в октябре прошлого года в ответ на действия палестинского движения ХАМАС.
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Никита Кротов