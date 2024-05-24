Радио1
Главная / Новости / Политика/ На Западе потребовали начать переговоры по Украине

На Западе потребовали начать переговоры по Украине

CDS: европейские политики и ученые потребовали начать переговоры по Украине
24 мая 2024, 04:47
Фото: istock / Diy13

Фото: istock / Diy13

Европейский союз должен провести мирную конференцию с участием России и Украины. Об этом потребовали европейские ученые и политики в открытом письме, заявления которых приводит итальянское издание Corriere Della Sera.
«Европейскому парламенту следующего созыва следует организовать пробную конференцию с участием обеих сторон (России и Украины. — Прим. ред.) и начать обсуждение мирного сосуществования и безопасности в регионе после конфликта на Украине», — сказано в письме.
В число подписантов документа вошли профессора из университетов Германии, Франции, Италии и Финляндии, бывший председатель комитета по иностранным делам сената Италии Джан Джакомо Мигоне, экс-депутат Европарламента Лучана Кастеллина и бывший генсекретарь Международного бюро мира Колин Арчер.



Последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.

Ранее в ВСУ указали на необходимость территориальных уступок для завершения конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ

Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах

Небензя назвал резолюцию о «геноциде в Сребренице» печальной страницей в истории ГА ООН

#ученые
#депутат
#переговоры
#украина
#россия
#евро
#евросоюз
США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов
В США заключили контракт на постройку двух ракетных фрегатов стоимостью $1 млрд
24 мая 2024, 04:26

Фото: istock / Phototreat

Соединённые Штаты заключили контракт с американской компанией Marinette Marine объемом более одного миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.
«Корпорация Marinette Marine из Висконсина получила модификацию объемом 1,044 миллиарда долларов к контракту на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67», — информирует ведомство.
Под этим подразумеваются корабли класса «Констеллейшн», представляющие собой многоцелевые фрегаты с управляемым ракетным оружием.

В исполнении контракта будут задействованы предприятия, расположенные в штатах Нью-Йорк, Висконсин. Пенсильванию, Джорджию, Северную Каролину и другие. Работы должны завершиться к апрелю 2030 года.

Ранее сообщалось, что первая группа украинских летчиков завершила в США обучение пилотированию истребителей F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ

Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах

Небензя назвал резолюцию о «геноциде в Сребренице» печальной страницей в истории ГА ООН

#строительство
#контракт
#новости
#сша
#корабль
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США ограничат выдачу виз ответственным за принятие закона об иноагентах в Грузии
Блинкен: США пересмотрят сотрудничество с Грузией из-за закона об иноагентах
24 мая 2024, 03:32

Фото: istock / rarrarorro

Соединённые Штаты приступили к проведению масштабного пересмотра американо-грузинского сотрудничества из-за принятия в Грузии закона об иностранных агентах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.
«Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией», — сказано в распространенном заявлении главы госдепартамента.
Как утверждает Блинкен, Вашингтон выражает надежду, что лидеры Грузии пересмотрят закон с целью «продвижения демократических и евроатлантических устремленияй».

Ранее депутат парламента Грузии от партии «Сила народа» Созар Субари отметил, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о мерах против Грузии из-за принятия закона об иноагентах являются «пустыми и никчемными», США действуют не в интересах народа Грузии.

До этого кврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, которому премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предъявил обвинения в запугивании, ответил, что его слова вырвали из контекста.

Читайте также:

Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ

Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах

Небензя назвал резолюцию о «геноциде в Сребренице» печальной страницей в истории ГА ООН

#сша
#закон
#заявление
#депутат
#новости
#блинкен
#грузия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Судьба Фицо»: Еврокомиссар объяснил угрозы премьеру Грузии
Еврокомиссар ответил на обвинения премьера Грузии в угрозе «судьбой Фицо»
24 мая 2024, 02:48

Фото: istock / Александр Имедашвили

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, которому премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предъявил обвинения в запугивании, ответил, что его слова вырвали из контекста.
До этого Кобахидзе сообщил, что один из еврокомиссаров в ходе беседы о законе об иноагентах припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Грузинский премьер не стал учтонять, о каком именно еврокомиссаре идет речь.

«Я искренне сожалею, что определенная часть моего телефонного разговора (с премьером Грузии) была вырвана из контекста», - передает заявление Вархели агентство Франс Пресс.
Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, стоявший в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот.

Читайте также:

Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ

Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах

Небензя назвал резолюцию о «геноциде в Сребренице» печальной страницей в истории ГА ООН

#оружие
#политика
#совещание
#мероприятия
#министр
#премьера
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин и Лукашенко продолжили общение в неформальной обстановке
Путин и Лукашенко продолжили встречу в Минске в неформальной обстановке
24 мая 2024, 01:40

Фото: сайт Кремля

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после беседы в аэропорту Минска продолжили общение в неформальной обстановке. Об этом информирует РИА Новости.
Президент России прибыл поздно вечером в столицу Белоруссии с официальным визитом. В аэропорту Минска его встретил президент Белоруссии, после чего лидеры обсудили выбор тем, которые хотели бы затронуть в ходе предстоящих переговоров.

После краткой беседы в аэропорту Путин и Лукашенко продолжили общаться в неформальной обстановке.

Ранее Путин преподнёс в качестве подарка королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию Аurus. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ

Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах

Небензя назвал резолюцию о «геноциде в Сребренице» печальной страницей в истории ГА ООН

#владимир путин
#президент
#александр лукашенко
#выбор
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин прибыл в Минск
Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом
23 мая 2024, 23:49

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным официальным визитом. Об этом информирует РИА Новости.
Самолет главы РФ приземлился в аэропорту Минска. Путина встретил президент республики Александр Лукашенко. Визит проходит по приглашению принимающей стороны.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что «обширное общение» Путина и Лукашенко пройдет вечером того же дня. В пятницу, 24 мая, «будет целый день этого официального визита».

Ранее Путин преподнёс в качестве подарка королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию Аurus. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ

Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах

Небензя назвал резолюцию о «геноциде в Сребренице» печальной страницей в истории ГА ООН

#самолет
#владимир путин
#президент
#александр лукашенко
#новости
#рф
#служба
#белоруссия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мишустин отстранил от должности главу департамента контроля правительства
23 мая 2024, 23:02

Фото: Сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отстранил от должности директора департамента контроля правительства Дербенева. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на соответствующее распоряжение премьера.
«Освободить Дербенева Евгения Анатольевича от должности директора Департамента контроля правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — указано в документе.
Дербенев был главой департамента контроля с 2020 года. Ранее он занимал пост руководителя секретариата первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова (сейчас министр финансов).

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал вывести из-под прогрессивной налоговой шкалы участников спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ

Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах

Небензя назвал резолюцию о «геноциде в Сребренице» печальной страницей в истории ГА ООН
#пост
#михаил мишустин
#министр
#премьера
#новости
#рф
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Страны G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ
G7 поддерживают план США по выделению Украине средств за счет активов РФ
23 мая 2024, 22:46

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Страны G7 поддерживают предложение США по использованию доходов от замороженных активов РФ для оказания помощи Украине.
Это обеспечит Украине дополнительное финансирование на сумму до $50 миллиардов, заявило агентство Bloomberg.

По данным издания, страны G7 поддерживают план Штатов по вопросу использования активов России. Этот вопрос будет рассмотрен на саммите группы в июне. Многие ​сопутствующие вопросы уже решены, остались детали, которые и следует ​обсудить позднее, добавили там.

Как подчеркивает Bloomberg, G7 опасаются судьба активов в случае завершения конфликта в Киеве.

Читайте также:

США могут ввести санкции против политиков Грузии, разрабатывавших закон об иноагентах

Французские военные обучают украинских неонацистов на территории страны

Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе против Армении
#сша
#украина
#финансирование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-кандидат в президенты Штатов объявила фаворита на выборах
Экс-кандидат в президенты США Хейли рассказала, за кого проголосует
23 мая 2024, 22:10

Фото: iStock/rarrarorro

Бывшая постпред Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что будет голосовать за экс-президента страны Дональда Трампа.
Об этом она рассказала в эфире телеканала CBS. По словам чиновницы, Трамп не был идеальным президентом Штатов, но Байден — это катастрофа.

Незадолго до этого экс-постпред США при ООН Никки Хейли вышла из предвыборной гонки и пожелала Трампу удачи на выборах. Она заявила, что он заслужил голоса республиканцев. Также политик подчеркнула, что не будет занимать никаких официальных должностей. Она займется частной жизнью.

Ранее Трамп опроверг слухи, что его штаб рассматривает Хейли кандидатом на пост вице-президента.

Читайте также:

США могут ввести санкции против политиков Грузии, разрабатывавших закон об иноагентах

США намерены объявить о пакете помощи Украине на $275 млн и выделить РСЗО HIMARS

Орбан заявил, что Россия должна вести переговоры не с Украиной, а с США
#сша
#президент
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Иране похоронили погибшего в авиакатастрофе президента Ибрахима Раиси
23 мая 2024, 21:44

Фото: сайт Кремля

Президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего в автокатастрофе, похоронили в Мешхеде. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Отмечается, что погибший глава государства в последний раз совершил ритуальный обход вокруг мавзолея мама Резы и упокоился с миром.

Серия церемоний прощания состоялась в Тебризе, Куме, Тегеране и Бирдженде. После этого тело лидера доставили в его родной город Мешхед, где он и был похоронен.

На похороны Раиси в Мешхеде пришли три миллиона человек.

Президент был похоронен в мавзолее имама Резы. Это восьмой из двенадцати имамов, почитаемых шиитами Ирана.

Читайте также:

Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с Сейедом Эбрахимом Раиси

«Есть тёмные стороны»: Стало известно, кому может быть выгодна авиакатастрофа с Раиси

Несчастный случай или теракт: кто виновен в гибели президента Ирана Раиси
#иран
#ибрахим раиси
#похороны
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф