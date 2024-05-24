На Западе потребовали начать переговоры по Украине

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Европейский союз должен провести мирную конференцию с участием России и Украины. Об этом потребовали европейские ученые и политики в открытом письме, заявления которых приводит итальянское издание Corriere Della Sera.
«Европейскому парламенту следующего созыва следует организовать пробную конференцию с участием обеих сторон (России и Украины. — Прим. ред.) и начать обсуждение мирного сосуществования и безопасности в регионе после конфликта на Украине», — сказано в письме.В число подписантов документа вошли профессора из университетов Германии, Франции, Италии и Финляндии, бывший председатель комитета по иностранным делам сената Италии Джан Джакомо Мигоне, экс-депутат Европарламента Лучана Кастеллина и бывший генсекретарь Международного бюро мира Колин Арчер.
Последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.
Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.
Ранее в ВСУ указали на необходимость территориальных уступок для завершения конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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