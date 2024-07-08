Во Франции после выборов произошли беспорядки, есть задержанные

Фото: IStock/Tero Vesalainen
По всей Франции проходят демонстрации по итогам прошедших парламентских выборов. Об этом информирует Le Figaro.
Сообщается, что на площади Республики в Париже собрались 8 000 человек. Сотни из них пытались провоцировать полицию. Они разводили костры, запускали фейерверки и поджигали предметы. По данным источника, есть задержанные. Правоохранители применяют слезоточивый газ.
В Ранне задержали 25 человек. Митингующие выкрикивали антифашистские лозунги на городской площади.
Коалиция левых партий «Новый народный фронт» побеждает на парламентских выборах во Франции, получая 182 места. На выборах была зафиксирована самая высокая явка за последние сорок с лишним лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Макрон отказывается выступать с заявлениями до подсчета голосов
FT и Bloomberg: Макрон «пропал» после поражения в первом туре выборов
Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции
В Ранне задержали 25 человек. Митингующие выкрикивали антифашистские лозунги на городской площади.
Коалиция левых партий «Новый народный фронт» побеждает на парламентских выборах во Франции, получая 182 места. На выборах была зафиксирована самая высокая явка за последние сорок с лишним лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Макрон отказывается выступать с заявлениями до подсчета голосов
FT и Bloomberg: Макрон «пропал» после поражения в первом туре выборов
Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции
Дарья Осипова