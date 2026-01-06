Российский боец уничтожил 45 солдат ВСУ в ходе освобождения населенного пункта в ДНР

06 января 2026, 01:11

Российский оператор дрона уничтожил до 45 солдат ВСУ при освобождении села в ДНР

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Командир расчета беспилотных летательных аппаратов рядовой Марсель Галиулин в ходе освобождения одного из населенных пунктов в ДНР уничтожил до 45 солдат Вооруженных сил Украины и три единицы бронетехники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.





Уточняется, что рядовой Галиулин лично выполнил более двадцати боевых вылетов БПЛА. Его точные удары с воздуха ликвидировали до 30 человек личного состава противника и позволили штурмовикам без потерь захватить один из опорных пунктов, а затем своевременно обнаружить и рассеять подходящие резервы ВСУ, готовившие контратаку.





«Рядовой Галиулин получил приказ на уничтожение резервов противника. В результате огневого поражения он уничтожил до 15 украинских боевиков и три единицы бронетехники противника», — говорится в материале.