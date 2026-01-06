Российский боец уничтожил 45 солдат ВСУ в ходе освобождения населенного пункта в ДНР
Российский оператор дрона уничтожил до 45 солдат ВСУ при освобождении села в ДНР
Командир расчета беспилотных летательных аппаратов рядовой Марсель Галиулин в ходе освобождения одного из населенных пунктов в ДНР уничтожил до 45 солдат Вооруженных сил Украины и три единицы бронетехники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Уточняется, что рядовой Галиулин лично выполнил более двадцати боевых вылетов БПЛА. Его точные удары с воздуха ликвидировали до 30 человек личного состава противника и позволили штурмовикам без потерь захватить один из опорных пунктов, а затем своевременно обнаружить и рассеять подходящие резервы ВСУ, готовившие контратаку.
Украинские ЦИПсО начали рассылать бойцам РФ фейки с «угрозами» от командования
«Рядовой Галиулин получил приказ на уничтожение резервов противника. В результате огневого поражения он уничтожил до 15 украинских боевиков и три единицы бронетехники противника», — говорится в материале.Грамотные действия бойца не только нанесли ВСУ серьёзный урон, но и обеспечили тактический успех: украинцам пришлось отступить. Это дало штурмовым подразделениям ВС РФ возможность без труда закрепиться на достигнутых рубежах.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России за вечер понедельника перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов.