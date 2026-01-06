Украинские ЦИПсО начали рассылать бойцам РФ фейки с «угрозами» от командования
Украинские центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) используют фейковые аккаунты и нейросети для атак на военнослужащих РФ с целью хищения данных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах.
Украинцы рассылают через мессенджеры сообщения-угрозы от имени командования Вооружённых Сил РФ, используя реальные фамилии, имена, отчества и фотографии военных, найденные в открытых источниках.
Основной целью таких действий является хищение личных данных не только самой жертвы, но и её родственников и сослуживцев, а также служебной информации и денежных средств для последующего шантажа.
Для придания убедительности своим угрозам злоумышленники активно применяют технологии дипфейков, созданные нейросетями, и поддельные документы, обработанные в фоторедакторах.
