Украинские ЦИПсО начали рассылать бойцам РФ фейки с «угрозами» от командования

06 января 2026, 00:29

Фото: iStock/BrianAJackson

Украинские центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) используют фейковые аккаунты и нейросети для атак на военнослужащих РФ с целью хищения данных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в российских силовых структурах.