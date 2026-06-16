В Петербурге готовятся к выборам депутатов, которые состоятся в сентябре
В сентябре текущего года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов федерального, регионального и местного уровней. Об организации единого дня голосования рассказал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
По его словам, выборы депутатов Госдумы РФ и Законодательного собрания определят вектор развития не только для страны, но и для Петербурга на много лет вперед. Кроме того, состоятся выборы депутатов муниципального совета МО Автово, а также в муниципальных округах МО Красненькая речка, МО Новоизмайловское и МО Оккервиль.
«С 1 января 2026 года кандидаты получили возможность открывать избирательные счета дистанционно, без личного присутствия в банке. Произошли изменения и в части голосования за рубежом. Теперь избиратели из-за рубежа смогут голосовать только по партийным спискам», — рассказал Мейксин «Вечернему Санкт-Петербургу».
Кроме того, за последние два года полностью изменили состав всех территориальных избирательных комиссий и назначены председатели. Также в текущем году в Петербурге избиратели смогут оформить заявления о голосовании на дому через портал «Госуслуги».
На всех участках организуют видеонаблюдение, кроме тех, которые организуют в медучреждениях и где будут голосовать военные. Также будет работать и Центр общественного наблюдения, где можно будет посмотреть трансляции с участков в онлайн-формате.