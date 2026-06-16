В Петербурге готовятся к выборам депутатов, которые состоятся в сентябре

16 июня 2026, 12:25

Фото: iStock/bizoo_n

В сентябре текущего года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов федерального, регионального и местного уровней. Об организации единого дня голосования рассказал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.





По его словам, выборы депутатов Госдумы РФ и Законодательного собрания определят вектор развития не только для страны, но и для Петербурга на много лет вперед. Кроме того, состоятся выборы депутатов муниципального совета МО Автово, а также в муниципальных округах МО Красненькая речка, МО Новоизмайловское и МО Оккервиль.





«С 1 января 2026 года кандидаты получили возможность открывать избирательные счета дистанционно, без личного присутствия в банке. Произошли изменения и в части голосования за рубежом. Теперь избиратели из-за рубежа смогут голосовать только по партийным спискам», — рассказал Мейксин «Вечернему Санкт-Петербургу».