В Подмосковье начали обучать членов участковых избиркомов в преддверии выборов

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
В Подмосковье стартовало обучение членов участковых избирательных комиссий в преддверии Единого дня голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«В Мытищах председатель территориальной избирательной комиссии Татьяна Гордеева провела обучающую встречу. На ней собрались свыше 100 председателей УИК. Во время семинара им напомнили основные особенности сентябрьской выборной кампании – выборов депутатов советов депутатов», – говорится в сообщении.Обсуждались и нововведения. Так, впервые муниципальные выборы состоятся с применением дистанционного электронного голосования.
«Сегодня мы дали коллегам из УИКов самые актуальные знания, перечислили рекомендации по подготовке избирательных участков к выборам. Помимо этого, посоветовали проверить всё оборудование на участках и телефонию», – рассказала Гордеева.Она отметила, что встречи с председателями, у которых ранее не было опыта работы на выборах, пройдут отдельно. По её словам, индивидуальное обучение гарантирует максимально эффективную подготовку.
Выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.
Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах, о включении в список избирателей.
На сайте можно узнать номера, адреса и контактные данные участковых избирательных комиссий.
На выборах будет использоваться и дистанционное электронное голосование. Правила участия в нём можно найти по ссылке.
По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Лора Луганская