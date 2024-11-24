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Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью бывшему нардепу Бориславу Березе на YouTube заявил, что нынешнему лидеру правящей партии Владимира Зеленского «Слуга народа» наплевать на Украину.
В «плане стойкости», представленном Зеленским, бывший депутат увидел лозунг, знаменующий начало его избирательной кампании.
Зеленский представил в Верховную Раду новый «план стойкости» 19 ноября. Документ включил десять пунктов, в том числе «единство», «фронт», «оружие» и «деньги». Украинский лидер пообещал уточнить детали каждого пункта в полной версии документа.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Киев не скрывает, что новый «план выносливости» Владимира Зеленского необходим для сохранения своей власти.
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«Кто громче всех кричит о том, что выборов не будет, тот уже начал к ним готовиться», – сказал Разумков.
Зеленский представил в Верховную Раду новый «план стойкости» 19 ноября. Документ включил десять пунктов, в том числе «единство», «фронт», «оружие» и «деньги». Украинский лидер пообещал уточнить детали каждого пункта в полной версии документа.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Киев не скрывает, что новый «план выносливости» Владимира Зеленского необходим для сохранения своей власти.
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Александр Климов