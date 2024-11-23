Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Одной из причин неукомплектованности боевиков ВСУ является замедленная поддержка Запада Украине, передает телеканал «Общественное», ссылаясь на Владимира Зеленского.
Как уточнили журналисты, Зеленский в рамках третьей международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine рассказал, что самая тяжелая ситуация сейчас «на Донбассе».
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин охарактеризовал последние заявления Зеленского о России и ее президенте Владимире Путине.
Недружественные к России государства стали помогать киевскому режиму на фоне спецоперации в Донбассе.
Читайте также:
Конфликт на Украине перестал быть региональным, признали в Минобороны Германии
«Посмотрим, сколько протянут»: ВСУ могут остаться без провизии и боеприпасов под Курском
ВСУ признали утрату более 40% занятой территории Курской области
«Сложности на востоке (Украины — прим. ред.). Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе и медленные поставки помощи», — цитирует Зеленского «Общественное».
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин охарактеризовал последние заявления Зеленского о России и ее президенте Владимире Путине.
Недружественные к России государства стали помогать киевскому режиму на фоне спецоперации в Донбассе.
Читайте также:
Конфликт на Украине перестал быть региональным, признали в Минобороны Германии
«Посмотрим, сколько протянут»: ВСУ могут остаться без провизии и боеприпасов под Курском
ВСУ признали утрату более 40% занятой территории Курской области
Никита Кротов