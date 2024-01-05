Избирательный штаб Путина получил подписи из 19 российских регионов

Фото: сайт Кремля
Избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего президента Владимира Путина получил подписи в его поддержку на выборах из 19 российских регионов.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря штаба Александра Суворова. Сбор подписей продолжается. Ещё 69 регионов должны отправить собранные подписи.
Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина стартовал 23 декабря. Первая партия документов прибыла в штаб 30 декабря, их доставили волонтеры из Подмосковья.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 1 января посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с участниками СВО. Во время беседы с бойцами Путин говорил о террористической атаки Украины на Белгород. Президент подчеркнул, что это является целенаправленным ударом по гражданскому населению.
Путин отметил, что РФ может ответить Украине таким же ударом, но Россия наносит удары только по военным объектам.
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Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина стартовал 23 декабря. Первая партия документов прибыла в штаб 30 декабря, их доставили волонтеры из Подмосковья.
Путин отметил, что РФ может ответить Украине таким же ударом, но Россия наносит удары только по военным объектам.
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Мария Фирсова