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Избирательный штаб Путина получил подписи из 19 российских регионов

05 января 2024, 14:44
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего президента Владимира Путина получил подписи в его поддержку на выборах из 19 российских регионов.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря штаба Александра Суворова. Сбор подписей продолжается. Ещё 69 регионов должны отправить собранные подписи.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина стартовал 23 декабря. Первая партия документов прибыла в штаб 30 декабря, их доставили волонтеры из Подмосковья.


Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 1 января посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с участниками СВО. Во время беседы с бойцами Путин говорил о террористической атаки Украины на Белгород. Президент подчеркнул, что это является целенаправленным ударом по гражданскому населению.

Путин отметил, что РФ может ответить Украине таким же ударом, но Россия наносит удары только по военным объектам.

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Британия спишет военные корабли из-за недостатка моряков, пишут СМИ
Telegraph: Британия спишет два военных корабля из-за недостатка моряков
05 января 2024, 14:57

Фото: iStock/Dikuch

Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса. Об этом пишет Telegraph.
По информации издания, у ВМС Британии наблюдаются самые худшие среди трех подразделений показатели по набору служащих. Поясняется, что будут списаны корабли HMS Argyll и HMS Westminster, который ранее отремонтировали.

Военные корабли либо утилизируют, либо продадут союзным государствам.

Ранее сообщалось, что предназначенная для противостоянии РФ в море британская подводная лодка типа «Астьют» «Одейшес» уже год ржавеет в ожидании ремонта рядом с остатками кораблей, предназначенными на металлолом. Причина в том, что в стране нет свободных сухих доков.

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Минобороны Румынии засекретило военную помощь Украине
Депутат Тэнасэ: Минобороны Румынии засекретило военную помощь Украине
05 января 2024, 13:25

Фото: iStock/rarrarorro

Министерство обороны Румынии засекретило от депутатов военную помощь Украине.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на румынского депутата парламента Дана Тэнасэ.

«Запрашиваемая информация является секретной и, в соответствии с положениями Закона о свободном доступе к информации, представляющей общественный интерес, она не подлежит свободному доступу граждан», — процитировал Тэнасэ ответ на соответствующий запрос.

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В Крыму заявили, что Зеленский попадет на полуостров только в наручниках
Константинов заявил, что Зеленский попадет на полуостров только в наручниках
05 января 2024, 13:12

Фото: iStock/Yingko

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что Владимир Зеленский и его подельники смогут попасть на полуостров только в наручниках и под конвоем. Об этом сообщает РИА Новости.
Константинов отметил, что возможности украинского лидера заключаются только в том, чтобы «гадить в Черноморском регионе по-мелкому». Он также отметил, что прошлый год начинался с таких же угроз, однако они ни к чему не привели.

Константинов дополнил, что киевский режим способен лишь исключительно на создание кровавых терактов против мирных граждан.

Напомним, в новом интервью британскому журналу Economist, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы ВСУ на 2024 год. Он объявил, что украинские войска будут активно действовать с целью изоляции Крыма и переключатся на оборону на востоке.

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Генассамблея ООН проведет заседание из-за вето США на поправку РФ к резолюции
05 января 2024, 12:42

Фото: iStock/travelview

Генассамблея ООН 9 января проведёт пленарное заседание по факту блокировки в Совбезе со стороны США российской поправки к резолюции по Газе. Об этом пишет РИА Новости.
22 декабря СБ ООН принял резолюцию о содействии расширению доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Россия перед этим предложила к резолюции поправку, призывающую к немедленной приостановке боевых действий на территории Газы. Против поправки проголосовали только США. Великобритания, Япония, Швейцария и Албания воздержались. Остальные десять членов Совбеза ООН проголосовали за внесение в резолюцию поправки, предложенной РФ.

«Имею честь сообщить, что после вето, наложенного одним постоянным членом на заседании Совета безопасности 22 декабря 2023 года, я созову 9 января в 10:00 (18:00 мск – ред.) пленарное заседание Генеральной Ассамблеи для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было наложено вето», — говорится в письме председателя сессии ГА ООН Дэнниса Фрэнсиса.

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#швейцария
#рф
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Финляндия продолжает транзит ядерного топлива из РФ
STUK: Финляндия осуществляет транзит российского ядерного топлива
05 января 2024, 12:15

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финляндия по сей день осуществляет транзит российского ядерного топлива.
Об этом рассказал представитель пресс-службы Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) Ристо Исакссон, пишет ТАСС.

«Само по себе ядерное топливо не подпадает под санкции, и можно ожидать, что транзит будет осуществляться до тех пор, пока не будут введены санкции в отношении ядерного топлива», — рассказал Ристо Исакссон.
По его словам, в прошлом году было осуществлено несколько транзитов. Последний был проведён в декабре.

Представитель финского регулятора не уточнил, каким именно образом проходила транспортировка в условиях почти закрытой границы РФ и Финляндии.

Долгое время отношения между Российской Федерацией и Финляндией были стабильными и добрососедскими, но риторика финских властей претерпела за последнее время значительные изменения — теперь Финляндия относиться к России, как к врагу. Так, закрытие границ финской стороной заставило президент РФ Владимира Путина пойти на решительные меры, пишет NetEase.

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#финляндия
#новости
#политика
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«Позор тебе»: У дома Блинкена прошла акция в поддержку Палестины
05 января 2024, 11:10

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

В США в четверг, 4 января, прошла акция в поддержку Палестины возле дома госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию округа Арлингтон, штат Вирджиния.
В Сети ранее было опубликовано видео, на котором демонстранты с флагами Палестины выливают на проезжающий мимо служебный внедорожник Блинкена красную краску, имитирующую кровь, и кричат «Позор тебе».

Отмечается, что полиция американского штата не стала задерживать протестующих. При этом акции длилась около полутора часов.



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#сша
#израиль
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Южная Корея оперативно ответила на запуск ракет КНДР
05 января 2024, 10:46

Фото: iStock/HStocks

Вооруженные силы Южной Кореи ответили на запуск ракет КНДР учебными стрельбами в Желтом море.
Южная Корея ответила на выпуск КНДР около 200 артиллерийских снарядов с западного побережья, пишет агентство Yonhap, ссылаясь на комитет начальников штабов ВС республики.

В стрельбах были задействованы морская пехота Южной Кореи, которая дислоцирована на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо. В учениях участвовали самоходные артиллерийские установки K9.

Морские пехотинцы наносили удары по морским условным целям в первый раз с момента заключения межкорейского соглашения, которое подразумевало снижение военной напряженности от 19 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с командованием вооружёнными силами страны, посвящённой Новому году, приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» Южную Корею и США, если те выберут путь конфронтации и вызовут конфликт. Об этом сообщает северокорейское радио «Голос Кореи».

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#южная корея
#конфликт
#новости
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КНДР нанесла удар в районе островов Пэннёндо и Ёнпхёндо
05 января 2024, 08:38

Фото: iStock/ffikretow

Армия КНДР, 5 января, в пятницу с 9.00 за 2 часа произвела более 200 выстрелов береговой артиллерии рядом с южнокорейскими островами Пэннёндо и Ёнпхёндо.
Все снаряды приземлились на северокорейской территории, пишет агентство Рёнхап, ссылаясь на военных Южной Кореи.
На островах Ёнпхёндо объявили эвакуация граждан из-за КНДР.

Напомним, по военному соглашению между Южной и Северной Кореей от 19 сентября 2018 года установили морскую демилитаризованную зона, чтобы предотвратить военные столкновения в районах рядом с NLL в Желтом и Восточном морях.
Артиллерийская стрельба и морские маневры в этой зоне противоречит условиям военного соглашения.

КНДР открывала артобстрел демилитаризованной зоны 6 декабря 2022 года в рядом с уездами Косон и Кымган в провинции Канвондо.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с командованием вооружёнными силами страны, посвящённой Новому году, приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» Южную Корею и США, если те выберут путь конфронтации и вызовут конфликт. Об этом сообщает северокорейское радио «Голос Кореи».

Кроме того, северокорейский лидер отметил необходимость дальше затачивать меч для защиты мира и безопасности в стране.

Также лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения с Южной Кореей. Его слова передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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#кндр
#политика
#конфликт
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Депутат Рады Кучеренко призывает Зеленского разобраться с Польшей
05 января 2024, 08:14

Фото: iStock/Stadtratte

Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко обращается к Владимиру Зеленскому с призывом решить вопрос с блокировкой польско-украинской границы.
По мнению депутата, Киев не способен «воевать на несколько фронтов» Кучеренко разместил пост в соцсетях. Его озадачивает ситуация с Польшей, «которая не может не беспокоить». По его словам, мир не является украиноцентричным и «никогда таким не будет».

«Лучше к этому подготовиться заранее, с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы», - сказал Кучеренко.
По мнению депутата, Киеву нельзя подходить к оценке ситуации на границе «односторонне и упрощенно».

«Необходимо понять основы и реальную проблематику стороны стратегических партнеров – «поляков и Польши»,-советует депутат.
Кучеренко призывает Зеленского «взять эту ситуацию под свой личный контроль» и определить чёткую, прагматичную и комплексную позицию Украины и украинцев.

В начале ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из Украины, сделав исключение для гумпомощи и припасов для ВСУ. Также в числе требований приостановка действия лицензий для компаний, которые были созданы на Украине после февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что автомобильное движение временно приостановлено через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Шегини» на границе с Польшей. Об этом сообщили сотрудники патрульной полиции Львовской области. В телеграм-канале ведомства появилось сообщение о закрытии КПП в селе Шегини, а также призыв к водителям выбирать альтернативные маршруты передвижения.

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#всу
#украина
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