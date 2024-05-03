В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
Он отметил, что повреждения также получили складские помещения и газопровод. Где именно расположены объекты, которые были повреждены, не уточняется.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что на территории подконтрольного Киеву города Херсон произошло несколько взрывов. В городе был зафиксирован ракетный прилет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Краснодарском крае раздались взрывы
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что на территории подконтрольного Киеву города Херсон произошло несколько взрывов. В городе был зафиксирован ракетный прилет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Краснодарском крае раздались взрывы
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы
Дарья Осипова