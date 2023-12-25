В Подмосковье к выборам президента организовали Информационно-справочный центр

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В Мособлизбиркоме на период подготовки и проведения выборов президента развёрнута работа регионального сегмента Информационно-справочного центра ЦИК России.
Звонки от граждан с территории России принимают по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-00-20, сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
Как отметили в Мособлизбиркоме, работа Информационно-справочного центра хорошо зарекомендовала себя в Московской области во время проведения выборов в Единый день голосования 10 сентября.
Выборы президента России назначены на 15-17 марта 2024 года.
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«В Информационно-справочном центре участники избирательного процесса могут получить информацию об избирательной кампании; запросить сведения об адресах, телефонах, графике работы избирательных комиссий; получить информацию о порядке голосования по месту жительства, пребывания и месту нахождения; дистанционного электронного, голосования», – говорится в сообщении.
Выборы президента России назначены на 15-17 марта 2024 года.
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Лора Луганская