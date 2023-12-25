В Подмосковье открыли штаб по общественному наблюдению за выборами

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций
В Московской области состоялось открытие Штаба по общественному наблюдению за выборами. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций.
Единый день голосования президентских выборов назначен на 15–17 марта 2024 года.
Стоит отметить, что штаб будет работать по восьми направлениям одновременно. Кроме этого, штаб и горячая линия будут работать круглосуточно во время проведения выборов.
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«<…> процесс организации общественного наблюдения — это сложение множества факторов и работы тысяч людей. Предстоящие выборы президента будут в центре внимания не только в нашей стране, но и за рубежом. А это накладывает на нас, как на организаторов общественного наблюдения, дополнительную ответственность. Законодательство позволяет организовать его под эгидой Общественной палаты региона и мы объединим усилия для того, чтобы процесс общественного наблюдение прошёл на должном уровне», — отметил секретарь избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
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Мира Полтева