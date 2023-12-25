В Подмосковье открыли штаб по общественному наблюдению за выборами

Политические партии определились с кандидатами на выборы президента, которые пройдут в марте 2024 года. По данным ЦИК, на участие в предвыборной гонке претендуют почти 30 человек. Редакция «Радио 1» расскажет, кто сошел с дистанции, чьи документы уже поданы в избирательный комитет, и с какой программой кандидаты выступят перед избирателями.